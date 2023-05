Estas son las mejores ideas de regalos para el Día de la Madre

¿Cómo es posible que ya estemos en mayo y que ya haya llegado el Día de la Madre de este año?

Tu madre sigue siendo tan fabulosa como siempre pero cada año que pasa es más difícil acertar con el regalo que le puede hacer más ilusión; y eso que ya sabemos que las madres merecen ser reconocidas todos los días, pero que un detalle de sus vástagos les hará siempre ilusión. Y eso que ahora en la mayoría de los colegios no es estila el preparar el cenicero de turno o la tarjeta pintarrajeada con cariño y esmero para el “Día de la Madre”. ¿Por qué me pregunto yo? Pues porque algunos “modernos” han decidido que no se debe celebrar, ya que hay niños que no la tienen, o que tienen dos padres… así que celebran día de la amistad, de la familia elegida, o vete tú a saber…

Pero en mi casa y en la de muchos españoles sí se celebra, se invita a comer a mamá para que ese día no lo pase entre fogones y se le dan regalos, con mucho cariño.

Si todavía necesitas ideas, aquí te las vamos a dar, porque no importa cuáles sean los gustos o las preferencias de tu madre, hemos buscado muchas ideas variadas de regalos para que aciertes sí o sí.

Los tratamientos de belleza siempre son un buen regalo, un momento de desconexión del mundanal ruido. Y si encima es un templo de la mejor cosmética coreana aún mejor. Los centros Poom, de Madrid y Málaga tienen un ritual de células madre que he probado y es maravilloso. 1 hora y media de tratamiento facial, con un masaje capilar que la transportará al séptimo cielo coreano.

PVP: 70€ / 90 minutos www.silviamorenopoom.com

Regala a tu madre una sesión de belleza Poom

Y hablando de rituales de cosmética coreana, Silvia Moreno nos ofrece para las que quieren sentirse bien en su propia piel (pero también aparentar menos años de los que aparecen en su carné de identidad de paso…) un pack con microcorrientes de Silvia Moreno, el regalazo beauty. Un tratamiento intensivo antienvejecimiento con mascarilla de microcorrientes y viales de células madre pluripotentes.

PVP: 180€ www.silvia-moreno.com

Los productos cosméticos siempre son una buena opción Cortesía

¿A que lo más bonito que puedes ver es una sonrisa de amor y de orgullo de tu madre? ¿Quieres que luzca una radiante sonrisa? Pues ahora lo tienes fácil regalándole el kit de Dr. Inuk, una nueva marca española de tiras blanqueadoras aptas para los dientes más sensibles. Eliminan las manchas y potencian el blanco de los dientes, sin los inconvenientes de sensibilidad dental del péroxido, sin irritaciones y con la mayor eficacia en tan solo 28 días de uso. www.drinuk.com

Regala una sonrisa a tu madre Dr Inuk

¿Te acuerdas cuando tu madre te obligaba a beberte rápido el zumo de Naranja para que no se le fueran las vitaminas? Pues regálale Vitamina C. Sesderma te lo pone muy fácil con el C-VIT Liposomal Serum y las C-VIT Ampollas Intensive Serum con efecto flash. La vitamina C al estar encapsulada en liposomas, permite una penetración más profunda y una liberación gradual del principio activo consiguiendo, por tanto, una mayor eficacia en el tratamiento y prevención del fotoenvejecimiento facial. ¡Y que se dé prisa en ponérselo! www.sesderma.com

¿Mami tecnológica? Entonces necesita la FAQ™ 202, una nueva generación de máscaras de luz led que están pensadas para proporcionar a la piel la recuperación y el alivio que necesita para regenerarse y combatir los signos del paso del tiempo.

Las máscaras cuentan con hasta ocho longitudes de onda diferentes que van desde el rojo hasta el verde pasando por el azul y sirven para disminuir los signos de la edad (rojo), reducir la apariencia de las rojeces y la hiperpigmentación (azul) y aumentar la luminosidad y mejorar el tono de la piel (verde).

PVP: 839 € en El Corte Inglés.

Máscara FAQ Cortesía

Y si es de las que le gusta cuidarse, pero en casa, el dispositivo de Glo 910 es un todo en uno: anticelulitíco, detox con su cepillado en seco y masaje corporal y facial gracias a sus cuatro cabezales. Además el lunes empiezan un nuevo reto en su web y redes sociales y le enseñarán cómo sacarle el mejor partido a su nuevo dispositivo. www.glo910.com y en la parafarmacia de El Corte Inglés.

Si le gusta atesorar recuerdos y fotos, el nuevo álbum DIY de Cheerz es su regalo. Saca tu lado más creativo con los mejores recuerdos que tengas con tu madre, organízalos y conviértelos en una verdadera obra de arte siguiendo el estilo que más le define. Consta de 20 cartulinas negras gruesas donde podrás añadir de 30 a 80 fotos en formato clásico. Incluye un boli blanco, pegamento y papel de seda para proteger cada página.

P.V.P: A partir de 16,90€ www.cheerz.com y en la App

El Día de la Madre en la Maison Sisley viene cargado de sorpresas fascinantes, ya que se ha unido con Margarita Ruyra de Andrade y su hija Valentina Suárez de Zuloaga, creadoras de la plataforma de moda Es Fascinante para apoyar la producción ética y artesanal. ¿Los regalos? Cualquiera de sus tratamientos o de sus perfumes harán las delicias de todas las madres. www.sisley-paris.com/es

Margarita Ruyra de Andrade y su hija Valentina Suárez de Zuloaga Cortesía

En Rituals saben que hay que celebrar a todas las mamás siempre. Por ejemplo con el Cofre Private Collection SAVAGE GARDEN. Luminosa y radiante composición con salida de limón, corazón de vetiver y fondo de salvia. Un aroma que viste el hogar con todo el lujo de la naturaleza, que se despliega desde los productos que contiene: Mini Fragance Sticks, crema y bálsamo de manos y Parfum d´Interier.

PVP: 59,50 www.rituals.com

Momentos AIRE en formato gift box: Todas las experiencias AIRE están disponibles a través de la web www.beaire.com para regalar en formato Caja Regalo tanto física como E-gift con opción de personalización y de seleccionar la vía en que se prefiere recibirla (físicamente en la dirección indicada por mensajería y/o vía Email o WhatsApp). De esta forma, aquellos afortunados que la reciban, podrán disfrutar de su experiencia en la fecha que prefieran previa reserva en su centro AIRE Ancient Baths de Barcelona, Sevilla, Almería o Vallromanes.

Ragala una experiencia a tu madre AIRE

Experiencia “breakfast and relax”: Regalar una mañana de desconexión a nuestras madres es ofrecerles una experiencia completa de bienestar, sin duda, La mejor terapia para renovar cuerpo y mente.

Para el Día de la Madre, el SPA de Beldon Beauty en BLESS Hotel Madrid ha diseñado una experiencia única para cuidar a todas las madres en su Día: la Experiencia “Breakfast and Relax” que consiste en una completa mañana de descanso inolvidable junto a la mejor compañía.

Un desayuno Bless Cortesía

¿Y una cena en el lugar de moda y con las mejores vistas de la Gran Vía de Madrid? Apunta, Picalagartos. En su carta, cercana, otorgan especial protagonismo al buen producto, con sabores limpios y siempre con un recuerdo a humo de fondo, adaptando técnicas tradicionales a cada una de sus recetas. www.picalagartos.com

Restaurante Picalagartos de Madrid Cortesía

¿Le gustan las flores? ¿Las orquídeas? Símbolo de armonía y perfección espiritual, la orquídea es una de las flores más valoradas en la actualidad. Elegantes, exóticas y sofisticadas, además de su atractivo aspecto, estas flores esconden otros secretos en su interior. Tegoder Cosmetics conoce todos estos beneficios y, tras 10 años de investigación, los aúna en su gama Black Orchid Moon. Una línea de cuidado facial compuesta por sérum y crema, perfecta para pieles maduras y envejecidas, que contiene todas las propiedades de 3 de las variantes de esta flor también conocida como la flor de la longevidad: orquídea negra, orquídea luna y células madre de orquídea. https://tegodercosmetics.com/tienda/

Cosmético Black Orchid Moon Cortesía

Si es una madre reciente… agradecerá un kit para dormir mejor. Tras un día muy largo, hay pocas sensaciones más placenteras que un baño caliente e irse a la cama relajada. El kit Moment of Sleep Duo de Aromatherapy Associate incluye el aceite para el baño y la ducha Deep Relax de Aromatherapy y el Deep Relax Sleep Mist para pulverizar la cama y el pijama antes de meterse en la cama. Los aceites esenciales, entre los que está el de Vetivert, manzanilla y sándalo, ayudarán a que nuestra mamá tenga un sueño reparador y disfrute de una experiencia relajante.

PVP 35 € www.Purenichelab.com

Kit para dormir Cortesía

Si es de las que siempre quiere a sus polluelos cerca… The Oriental Spa Garden de Tenerife ha diseñado el paquete “Mamá, te queremos”, que ofrece una estancia de tres días y dos noches para dos adultos y un niño hasta 15 años en habitación Doble Deluxe Familiar, con desayuno buffet incluido.

Además, incluye una experiencia premium para la madre en The Oriental Spa Garden, incluyendo un tratamiento facial con masaje craneal, ideal para que ella se relaje y salga más bella que nunca. La estancia se completa con un almuerzo familiar a la carta en el restaurante Palmera Real y una cena familiar a la carta en el restaurante italiano Il Pappagallo o en el asiático The Oriental, restaurantes con exquisita gastronomía que aseguran momentos más que deliciosos. https://www.hotelbotanico.com/

Para la Madre Estresada: una tarjeta Regalo Six Harmonies Signature by Aromatherapy Associates (60 mins/110€ y 90 mins/ 150€). Una exclusiva experiencia de bienestar, hecha a medida para las madres más estresadas comienza nada más entrar en Six Harmonies Spa, donde, mientras se disfruta de una infusión de bienvenida en su Glow Lounge se rellena un cuestionario que interpreta cómo se siente por dentro y por fuera. En base a los resultados de este cuestionario se presenta una cata olfativa de los aceites esenciales. Una exclusiva experiencia sensorial que combina la excelencia y el poder de los aceites esenciales de Aromatherapy Associates con un masaje personalizado.

Spa Six Harmonies Six Harmonies

Un tratamiento de luminosidad con las mejores profesionales, las doctoras Mira + Cueto. Un protocolo de 90 minutos que es un auténtico lujo para los sentidos y para regenerar la piel. www.clinicamiracueto.com

Para las más viajeras, ¿relax en Maldivas? Sí en el Anantara Resorts & Spa. En las Maldivas, el gran atolón conocido por sus impresionantes aguas cristalinas que bañan las orillas blancas de su costa, se encuentran tres hoteles, diseñados para que todo tipo de viajero encuentre en ellos su forma de viajar. Anantara Dhigu Maldives Resort configura una oferta perfecta para familias y plagada de aventuras, donde sus 110 suites flotantes y villas a pie de playa son el refugio perfecto donde explorar la inmensidad del océano y su riqueza, nadar con tiburones o disfrutar de espectaculares puestas de sol.

Las Maldivas siempre son una excelente opción Cortesía

Para que no le falte de nada, porque ella se lo merece todo, Smooth & Firm Skin Kit de Omorovicza es una rutina completa de minitallas con un neceser. Compuesto por un limpiador antiedad en espuma, un sérum de noche con retinal , crema hidratante de día con tecnología de rehidratación según pasan las horas, una hidratante de noche y la icónica bruma de Omorovicza: Queen of Hungary Mist. Es el mejor regalo para esas madres que quieren lucir como una reina.

60 € en www.Purenichelab.com

Smooth & Firm Skin Kit de Omorovicza Omorovicza

El domingo 7 de mayo, en horario de 12h a 19:30h, se celebrará, para el Día de la Madre, el evento temático: GUATEQUE PARTY, un día lleno de diversión, gastronomía, música y actividades infantiles. En el apartado de Regala Autocine en su página web, han creado 8 packs diferentes que se ajustan a las necesidades específicas de cada familia, cada uno de ellos igual de especial que el anterior y tienen una validez de 1 año desde el momento de la compra.

Rita's Brunch Rita's Brunch

Para las amantes de la Cocina, a las que siempre cuando llegamos a casa del colegio las vemos imbuidas es sus libros de cocina y entre fogones que desprenden un maravilloso aroma les hemos elegido Gastronomía y cosmética para el día de la madre de la mano de Cristina Oria y Abanuc que se han unido.

Reserva un super almuerzo en Cristina Oria el domingo 7 de mayo en sus restaurantes de Madrid y San Sebastián: Ortega y Gasset, Madrid, Avenida Libertad, San Sebastián. Todas las madres que vayan el domingo 7 de mayo en horario de almuerzo se llevarán gratis The Body Lotion de Augustinus Bader de 30 ml, valorada en 35 € https://cristinaoria.com/

Para las más golosas, que tienen cualquier excusa para deleitarse con el sabor del chocolate o la vainilla, regálale el lujo de una merienda en familia con una tarta de decoración personalizada sólo para ella de la mano de la marca Tartia. www.tartia.es

Reunirse alrededor de una mesa y que tu madre haya cocinado es una de las mejores experiencias, para ella es un placer juntar a su familia, por eso el Pack del Libro de recetas Alrededor de la cocina de Webos Fritos con el prólogo del gran escritor Juan Gómez Jurado y el delantal con su emblemático puerro diseñado por su hija será un regalo que no olvidará. www.webofritos.es

Pack del Libro de recetas Alrededor de la cocina de Webos Fritos Webos Fritos

Y seguimos con las más golosas, Tartas Vanille para el Día de la Madre de Vanille Bakery.

Tarta de queso con frambuesas: Cremosa cheesecake de textura deliciosa y muy fresquita. Tiene el toque dulce perfecto, con base de galleta y decorada con frambuesas. En su página web, puedes añadir una de sus cajas especiales del Día de la Madre, junto a un jarrón de flores preservadas de Flor de Tres con una tarjeta regalo. Precio: 59,90€.

Tarta de limón: Elaborada en el obrador de forma totalmente artesanal, lleva una base sablé con crema de limón y merengue. Destaca por su toque ácido y refrescante. En su página web, puedes añadir una de sus cajas especiales del Día de la Madre, junto a un jarrón de flores preservadas de Flor de Tres con una tarjeta regalo. Precio: 59€.

Otra opción si sois adictos al chocolate, es su espectacular brownie. Precio: 29€ www.vanille.es

Tartas de Vanille Vanille

Regala salud, regala Strava, se trata de la plataforma de suscripción líder del fitness conectado, con una comunidad de más de 100 millones de personas activas. Las mujeres realizan un 29% menos de actividad física que los hombres en España, midiendo el tiempo de actividad registrada. Esto representa una media de casi 1 hora menos a la semana que los hombres. A nivel mundial, esta cifra es de un 15%.

Las flores siempre son un buen regalo, y más si vienen de los campos gallegos y las realiza artesanalmente en su propia finca La Romana la gallega Alma Pérez. Acertarás con esos colores tan alegres que le harán recordar momentos felices de su niñez. www.delaromana.com

¿Y qué pasa con las futuras mamás? Pues que quieren recordar esos momentos de dulce espera siempre y la mejor manera de conservar recuerdos es en forma de fotos. Es el momento de ponerse en las manos de un buen profesional que sepa captar la esencia y la luz, como la fotógrafa Carolina Mendes que tiene el Pack especial sesión Día de la Madre (embarazada o familiar): 130€ www.carolinamendes.com

Regala una sesión de fotos Cortesía

Dicen que un bolso siempre es una buena opción y si es Made in Spain aún mejor. La firma Paris 64 elabora artesanalmente sus codiciadas piezas en Ubrique, con la mejor piel. El Prismatic Rafia & Black será la envidia de todas sus amigas seguro. PVP: 209€ www.paris64.com

Bolso de Paris 64 Paris 64

Brindar con tu madre y celebrar otro año más que pasas a su lado no tiene precio, por eso te recomendamos los vinos Ribera del Duero de Alto de Castro, una bodega familiar en Aranda de Duero, la Bodega Histórica Don Carlos de cepas Viejas con su Tinto 100% tempranillo de sabor intense y acogedor.

www.altodecastro.com

Vino Ribera del Duero de Alto de Castro Cortesía

y sí, celebrarlo con tu madre es un lujo, por eso My.Organics propone su línea de cuidado capilar My Luxe. Con pan de oro, aceite esencial de Neroli, extracto de hoja de olivo y los mejores ingredientes naturales certificados para aportar un extraordinario brillo y luminosidad; y que es la favorita de actrices, celebrities e incluso la reina de nuestro país. www.myorganics.es

Línea de cuidado capilar My Luxe Cortesía

Y sí, también conocemos a algunas que lo que buscan siempre es la mejor fragancia, para ellas y para su hogar. ¿Sabíais que hay una firma española que causa auténtico furor en los ricos países árabes? Son los ambientadores concentrados gota a gota de Foresan, de unos laboratorios valencianos que están presentes en todas las mansiones de Arabia Saudí, y de todos los centros comerciales de lujo. Y es que unas gotas perfuman cualquier lugar durante 48 horas. ¡La manera más eco de perfumar el hogar de mamá!

Ambientadores de Foresan Cortesía

¡Disfrutad de vuestras madres! Y que disfruten mucho de vuestros regalos.