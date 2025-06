Del despido de su representante a la polémica con su padre: Aitana rompe su silencio en su primera portada de "Vogue"

No hay artista consagrada en España que no haya sido portada de “Vogue”. Desde Rosalía hasta Penélope Cruz, pasando por Amaia Romero, la última en unirse a este destacado club ha sido Aitana Ocaña. Entre las páginas del magacín, la cantante rompe su silencio sobre las cuestiones más controvertidas que la han sacudido estos últimos meses, desde el estreno de su documental, en el que confesó que pasaba por una depresión.

“Estoy muchísimo mejor. Sigo con la medicación, eso sí. Ahora mismo, los antidepresivos me sujetan tanto por arriba como por abajo. A veces, sí que echo de menos esos picos de ‘locura’, pero era un poco contraproducente con el momento que estaba atravesando, así que ha sido una ayuda profesional muy importante en mi vida”, se sincera Aitana, que reconoce que todavía le queda recorrer un largo camino hasta la completa recuperación.

2024, el peor año de su vida

Lamenta que el 2024 ha sido “el peor año de mi vida”, tal y como, en parte, se refleja en su documental, un proyecto para Netflix que mostró su lado más humano y personal, aunque al principio no estaba concebido así: “Yo no iba a hacer un documental así. Nuestra narrativa principal eran los estadios. Cuando se cancelaron los Bernabeus, se truncó esa narrativa. Pero el documental, por programación, tenía que seguir saliendo. Quiero aclarar que no lo hice por dinero, ni muchísimo menos. A mí me han ofrecido muchísimo dinero en prensa rosa para revelar intimidades mías y nunca he aceptado. Pero esto era una manera de contar lo que me pasaba desde mi perspectiva”.

Uno de los momentos que capta el documental se viralizó en redes sociales porque aparecía su padre trasladándole que todavía no había sacado “ningún temazo”. Unas palabras que muchos entendieron como una forma de presionar a Aitana, que se encontraba en una etapa muy vulnerable.

Su relación con su padre

Nada más lejos de la realidad, Ocaña ha querido dejar claro que su relación con su padre es excelente y que le dolieron profundamente las críticas que se vertieron contra él: “Sufrí mucho las cosas que le decían a mi padre cuando salió el documental… Esto es algo muy personal e igual mi padre me mata, pero ellos estaban hipotecados todavía cuando yo salí de ‘Operación Triunfo’. Y, dos años después, cuando yo ya había ahorrado un poco, les dije que quería pagarles la hipoteca. Llegué a llamar al banco y todo. Pero mi padre me dijo que bajo ningún concepto. Que mi dinero era mío. Yo no confío en nadie más que en él con respecto a las cuentas. Además, es el único que me sienta y me dice: ‘¿Tú estás loca de la puta cabeza? ¿Cómo te gastas este dinero este mes? Tienes que ahorrar, ser coherente’”.

La artista también aborda sin tapujos el sonado despido de Nuria Andreu, la que fuera su mánager y mano derecha. Aunque no aborda los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, sí deja claro que no estuvo influenciada por nadie y sugiere que la pérdida de confianza podría ser una de las razones: “Sí puedo decir que ha sido una decisión completamente mía. Lo de la discusión con mi padre, todo inventado. Y, si no, te lo diría o diría que prefiero no hablar del tema. Para mí, es importante que los integrantes de mi equipo luego se conviertan en mis amigos. Cada uno tiene que saber cuál es su lugar. Eso está claro. Pero no se tiene que remarcar todo el tiempo, porque eso a mí no me hace sentir cómoda”.

Sus relaciones sentimentales

Acerca de sus relaciones, asegura que ha tenido pocos romances serios, en contra de lo que muchos titulares han indicado. Aitana quiere dejar clara la diferencia entre pasarlo bien con un chico y mantener un amorío con él. “A ver, yo ahora estoy muy bien.. He estado con muy pocos chicos. También en la cama, en realidad. Siempre he tenido relaciones largas: una de cuatro años (Con Miguel Bernardeau) y otra de dos (con Sebastián Yatra). Luego, he pasado un año soltera… Y ahora estoy conociendo a alguien y estoy bien. Tranquila, feliz”, dice, quizás aludiendo a su supuesta relación con el youtuber Plex.

"Todas mis canciones tienen la cara de alguien"

Además, confirma lo que todo el mundo intuía: las letras de sus canciones están dirigidas a personas reales, gente que ha pasado por su vida de alguna forma, aunque los nombres prefiere guardárselos para sí: “Todas mis canciones tienen la cara de alguien. Todas. Pero yo nunca voy a decir el nombre en concreto, porque esa confirmación no me hace sentir cómoda… Así que cada uno haga sus propias cábalas”.