Tiroteos y precariedad: así es la vivienda donde vive actualmente la nieta de Ortega Cano

La muerte repentina de Michu, expareja de José Fernando Ortega, el pasado 7 de julio debido a problemas cardíacos congénitos, dejó a su hija Rocío, de siete años, en una situación muy vulnerable. Aunque en este momento se encuentra en Arcos de la Frontera con su abuela materna, Inmaculada, quien insiste en que la niña se va a quedar con ella, puesto que es con quien mantiene un vínculo más estrecho, la madre dejó constancia de su deseo de que la menor quedase bajo el cuidado de Ortega Cano.

Las voluntades de unos y otros han abierto un continuo cruce de acusaciones en sus respectivos entornes y un debate mediático sobre la custodia legal de la niña. En medio de estas trifulcas y en pleno duelo, el diestro ha pedido serenidad para gestionar el asunto de la manera más favorable para su nieta. Esa calma fue la que transmitió ayer en el Puerto de Santamaría, donde disfrutó de una tarde taurina junto a su amiga la diseñadora Aurora Gaviño y su hijo pequeño, fruto de su relación con Ana María Aldón. La localidad gaditana se convirtió en unto de encuentro para rostros conocidos del toreo y del mundo de la cultura y el espectáculo.

Calma por el bienestar de la niña

En este segundo festejo de la temporada de verano, José María Manzanares y Andrés Roca Rey salieron a hombros después de cortar dos orejas cada uno. Pablo Aguado, que completaba la terna, paseó también un trofeo. Más centrado en lo que ocurría en el ruedo que en las preguntas de la prensa sobre las polémicas declaraciones de Tamara, hermana de Michu, hablando de la vida personal del torero, Ortega mantuvo una actitud reservada. No obstante, cuando los reporteros le preguntaron por la posibilidad de reencontrarse con su nieta, respondió de inmediato: "Por supuesto". El torero también indicó que en unos días espera reunirse también con su hija Gloria Camila.

Gloria Camila en una imagen de archivo Telecinco

La familia materna considera que Rocío debe seguir escolarizada en la localidad andaluza en la que siempre ha vivido y donde asiste a clases extraescolares de baile. ¿Tiene allí las mejores condiciones? El debate se aviva en televisión. Un equipo del programa "¡Fiesta!" ha viajado hasta Arcos de la Frontera para conocer el barrio y la vivienda de la abuela materna y, según desveló el sábado, la situación es bastante precaria. ”Nada más llegar, vemos un grafiti en el que viene escrita "la profesión más antigua del mundo", indicó la reportera. "Me dio un escalofrío cuando entré en esa vivienda. Tendría unos treinta y cinco metros cuadrados, cables pelados, empaques entre enchufes, bombonas a la vista que, si enciendes algún mechero podría haber cualquier desgracia... Son viviendas bastante poco seguras, pero, no quedándonos con eso, nada más entrar al portal son unos boquetes que me llaman bastante la atención".

Tamara, hermana de Michu, a Gloria Camila: "Su padre es mayor, su hermano no está en condiciones, ella hace y deshace" Europa Press

Al preguntar a uno de los vecinos por los boquetes, respondió que tiroteos. "Y no de uno, sino que en esta zona en el que hay dos edificios, uno enfrente de otro, ha habido, en varias ocasiones, varios tiroteos", añadió. A Gloria Camila, presente en plató, le sorprendió que quieran criar a una niña en un barrio en el que hay tiroteos.