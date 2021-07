An San, la arquera olímpica a la que repudian por su pelo

Gente

Es una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos de este año, y ya se ha hecho con tres medallas en la disciplina de tiro con arco. An San debería ser recibida con los honores propios de cualquier otra deportista de su altura, pero en su natal Corea del Sur todos los ojos están puestos en su pelo. La joven luce un peinado corto, una decisión personal que ha levantado polémica en un país en el que todavía se imponen ciertas tradiciones y cánones a las mujeres.

De hecho, varios hombres compatriotas de An San la insultaron e increparon a consecuencia de su corte de pelo, exigiendo incluso que devolviera las medallas que ha ganado en los Juegos Olímpicos y se disculpara ante su pueblo. Unos ataques completamente inaceptables que, por fortuna, se han visto empañados por las miles de muestras de apoyo que la deportista ha recibido.

An San

Otras muchas mujeres con el pelo corto han compartido más de 6.000 fotografías para mostrar su repulsa a los ataques de An San ha recibido, y la página web oficial de la Asociación Coreana de Tiro con Arco se ha llenado con más de 1000 comentarios de usuarios que reprochan el sexismo que las deportistas todavía hoy tienen que sufrir.

Incluso Ryu Ho-jeong, una diputada que recientemente también ha sido blanco de las críticas por lucir un vestido en una de sus intervenciones en el Cogreso, ha querido manifestar su apoyo públicamente a An San: “Las mujeres nos cansamos cuando la ropa de las políticas o el pelo de las atletas se convierten en temas controversiales. En estos tiempos yo me he dejado crecer el pelo después de tenerlo corto durante años simplemente porque quiero. No existe una apariencia feminista porque las feministas viven la vida que quieren. No pedimos permiso a otros”, sentenció la política.