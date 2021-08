Isabel Pantoja se reconcilia con su hija a ritmo de tonadillas

Gente

Reencuentro

Este próximo sábado es el día señalado para que Isabel Pantoja y su hija vuelvan a verse en persona tras meses de distanciamiento. Será en el Festival Tío Pepe de Jerez, en el que la cantante es una de las ‘estrellas’. Chabelita estará en primera fila para escuchar cantar a su madre, así se lo prometió el pasado lunes, dos de agosto, cuando la felicitó por su sesenta y cinco cumpleaños.

La hispano peruana y su mediática mamá no cruzaron palabra en todo este año, la artista no se ponía al teléfono y ninguno de sus hijos la visitaba en esa finca de la que apenas sale. Ahora parece que, por lo menos las dos ‘Isabeles’ inician un acercamiento. Una fuente del entorno pantojil deja entrever que la tonadillera le ha pedido a su hija que le lleve este viernes a Jerez a su hijo Albertito, al que la abuela Isabel adora y al que tampoco ve desde hace tiempo.

Isabel Pantoja dará un concierto este fin de semana

En la actuación se espera masiva afluencia de paparazzis, pillar a la madre, la hija y el nieto juntos puede ser una de las fotos del verano. Una imagen que puede venderse por una buena cantidad de dinero.

Quien no estará ni se le espera es Kiko Rivera, que no quiere saber nada de su progenitora y que ha dejado muy claro en sus redes sociales que la familia es la que uno elige, y la Pantoja no se encuentra, hoy por hoy, entre sus elegidas.