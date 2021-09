Ivana Icardi y Hugo Sierra cargan contra Adara: “No nos ha felicitado por el nacimiento de nuestra hija”

Gente

Polémica

Nadie apostaba por la relación de Hugo Sierra e Ivana Icardi cuando, el pasado mes de junio, tras la final de “Supervivientes”, ambos retomaban un apasionado romance que no había terminado demasiado bien en Honduras después de varios reproches y acaloradas discusiones. Sin embargo, apenas ocho meses después, y más enamorados que nunca, anunciaban la feliz noticia de su embarazo.

Hoy, en exclusiva para la revista Lecturas, presentan a la pequeña Giorgia, que nació el 6 de agosto en el hospital de Palma. Una niña muy deseada que se ha convertido en la compañera de juegos perfecta para Martín, el hijo que el uruguayo tuvo con Adara, de dos años.

Además de su inmensa felicidad por el nacimiento de su primera hija en común, Ivana confesó a dicho medio que Adara no les ha felicitado por ello y habla del tenso momento que vivió con Adara, ya que en un vídeo habló de su hijo y esta la atacó duramente en las redes: “Fue totalmente inesperado. Hacía poco que me había escrito por el embarazo y me pedía perdón por todo lo del año pasado”.

Un exclusiva que seguro vuelve a avivar el fuego entre ambas y encontramos la reacción de la ex gran hermana próximamente en redes sociales.