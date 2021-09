Belén Esteban se moja tras escuchar que Rocío Carrasco intentará la reconciliación familiar: “Me ha sorprendido”

Gente

Sálvame

Belén Esteban ha vuelto de vacaciones con energías renovadas. La colaboradora de “Sálvame” ha confesado sentirse muy “sorprendida” ante el paso al frente dado por Rocío Carrasco con respecto a una posible reconciliación con sus hijos. “Creo que lo que dice de sus hijos es lo más importante. Me he sorprendido que dijera esto, la verdad”, ha dicho.

La colaboradora ha asegurado que no ha tenido contacto con Rocío Carrasco en estas semanas pero solo con las imágenes que ha visto no ha tenido dudas en que su postura es la de apoyarle en sus palabras de decepción para su familia. Rocío Carrasco explicó en su última entrevista, con dolor, la verdad tras los manuscritos que encontró de su madre y que no dejarían en el mejor lugar a la familia de lacantante. Respecto a esto, Belén ha sido muy tajante también. “Imaginaos que yo tengo dos hermanos y mi madre tiene una casa. Me dice en el testamento que todo lo que hay en esa casa me lo lleve yo a la mía, porque soy la heredera universal. Pasa el tiempo y cuando empiezo a abrir cajas me encuentro cosas que ha escrito mi madre. ¿Ella a quién tiene que pedir permiso?”, ha dicho Belén zanjando toda polémica con Gloria Camila y la familia Mohedano respecto al tema de los “escritos” de Rocío Jurado.