Joaquín Prat adelantó el motivo de su separación de Yolanda Bravo: “Me cuesta el divorcio”

Gente

Caminos separados

Joaquín Prat está en boca de todos, y no por su trabajo como presentador de ‘El programa de Ana Rosa’, sino por la reciente noticia de su separación de Yolanda Bravo, la que ha sido su pareja en los últimos doce años y con la que tiene un hijo en común, que ha publicado la revista Semana. Según este mismo medio, hace tiempo que decidieron tomar caminos separados, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha dado a conocer entre la opinión pública. De momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre su ruptura, y no se espera que lo hagan, teniendo en cuenta lo discretos que ambos son con su vida privada.

Tampoco han trascendido los motivos que han llevado a la pareja a tomar la difícil decisión de emprender caminos separados, aunque se descarta la opción de que terceras personas se hayan entrometido en la relación. Cabe la posibilidad de que la ajetreada agenda laboral de Joaquín Prat haya hecho mella en su vida sentimental con Yolanda Bravo, tal y como él mismo adelantó hace ya un tiempo: “Igual me cuesta el divorcio, porque estoy en la tele desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche y apenas veo a la familia”.

Joaquín Prat y Yolanda Bravo en la boda de unos amigos en 2018 FOTO: GEN GTRES

Lo cierto es que desde que fichó por ‘Cuatro al día’, el periodista pasa muchas horas en las instalaciones de Mediaset, puesto que ‘El programa de Ana Rosa’ comienza muy pronto por la mañana y el magacín vespertino termina cerca de las 21.00 horas.

En el año 2018 ya se publicó que la pareja podría pasar por una profunda crisis, y se llegó a señalar que su relación pendía de un hilo. Una vez más, ni Joaquín Prat ni Yolanda Bravo quisieron pronunciarse sobre estas habladurías, aunque unas fotografías que se publicaron tiempo después en las que aparecían juntos y felices disiparon los rumores.