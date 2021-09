Ylenia contra “Sálvame”: “Es telebasura y yo valgo más”

Gente

Bloqueo

Ylenia Padilla no tiene pelos en la lengua. La de Benidorm se ha despachado a gusto contra el programa “Sálvame” y sus colaboradores y lo ha hecho en forma de directos en Instagram.

La exconcursante de Gran Hermano hace tiempo que se mantiene alejada del foco mediático y ha sido muy dura en sus redes atacando a “La Fábrica de la tele”, “Viva la vida”, “Sálvame”, “Telecinco” y sus colaboradores.

“De los personajes de ‘Telemierda’ y ‘Mierdaset’ no pienso nada. Lo he desintonizado de mi tele. Yo lo veía porque trabajaba ahí y facturaba”, respondía a uno de los usuarios en su directo. “Yo no pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas. Quizá por eso mi personalidad es arrolladora y siempre sobrevivo y siempre renazco”. Ylenia desvelaba también que se habían puesto en contacto con ella: “Me han llamado hasta agosto para levantar las audiencias del “Sálvame’ ese de mierda. ¿Sabes lo que hice? Bloquearlos a todos”.