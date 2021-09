Ylenia Padilla contra Jorge Javier: “Todos los programas que presentas deben morir”

Gente

Redes

Esta misma semana la ex concursante de ‘Gandia Shore’ protagonizaba una polémica que sigue abierta a día de hoy, y es que Ylenia Padilla se hacía eco de un mensaje en el que Irene Montero condenaba la brutal agresión homófoba sufrida por un joven en Malasaña, y respondía así en Twitter: “No podemos tolerar que haya mujeres inteligentes en el paro y tú estés enfrentándonos a todos por haberte comido el pene del jefe. Eso es lo que saldrá en los libros de historia sobre ti”.

Un mensaje que posteriormente borró, pero que la colocó en el foco mediático, ya que también cargó contra Telecinco, la cadena en la que trabajó durante mucho tiempo. Lo hizo a través de un directo en Instagram que fue de lo más comentado: “De los personajes de ‘Telemierda’ y ‘Mierdaset’ no pienso nada, lo he desintonizado de mi tele. Yo lo veía porque trabajaba ahí y facturaba, pero no pierdo el tiempo en ver esa basura, hago otras cosas”.

Pero no contenta con ello, Ylenia Padilla aprovechaba para cargar contra Jorge Javier y su viral discurso contra la homofobia, en el que aseguraba “hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio”. A lo que la de Benidorm respondía sin pudor: “Tienes razón. Por eso todos los programas que presentas deben morir. Bonita dedicatoria a la mujer violada mientras estaba inconsciente en vuestro programa. El odio y la denigración de la mujer es vuestra forma de hacer tele. No puedo callarme”.

Tienes razón. Por eso todos los programas que presentas deben morir.

Bonita dedicatoria a la mujer violada mientras estaba inconsciente en vuestro programa. El odio y la denigración de la mujer es vuestra forma de hacer tele.



No puedo callarme. https://t.co/RFLvOdZqyY pic.twitter.com/TqZy7GmUpX — 🌸🇪🇸 (@SantaYlenia) September 8, 2021

Ahora sus ex compañeros de cadena se han interesado por su estado, aunque la ex concursante de realities prefiere mostrar su opinión en redes sociales y no desde un plató de televisión.