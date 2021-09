Ylenia arremete contra Irene Montero: “Saldrás en los libros de historia por haberte comido el pene del jefe”

Gente

Polémica

Ylenia Padilla vuelve a estar en el foco de la polémica. Hace tan solo unos meses incendiaba las redes sociales tras mostrarse contraria a al Ley Trans que acababa de aprobar el Gobierno, arremetiendo contra el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Esta vez vuelve a convertirse en Trending Topic en Twitter por volver a cargar contra la ministra.

La ex concursante de ‘Gandia Shore’ se hacía eco de un mensaje en el que la mujer de Pablo Iglesias condenaba este lunes la brutal agresión homófoba sufrida por un joven en Malasaña: “No podemos tolerar como sociedad que te asesinen al grito de “maricón” o que te metan en un portal para pegarte una paliza por tu orientación sexual. No permitamos los discursos LGTBIfóbicos y en contra los derechos de las mujeres. Todo nuestro cariño para el joven agredido”.

A lo que la de Benidorm respondía así: “No podemos tolerar que haya mujeres inteligentes en el paro y tú estés enfrentándonos a todos por haberte comido el pene del jefe. Eso es lo que saldrá en los libros de historia sobre ti”. Un tuit que rápidamente fue borrado por su misma protagonista, pero que gracias a la rapidez de su séquito de seguidores, han podido rescatar en Twitter.

Ylenia Padilla arremete contra Irene Montero FOTO: Twitter

Ylenia contra Mediaset: “No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva”

Pero esta no es la única polémica en la que se vio envuelta Ylenia en el día de ayer. La ex colaboradora de televisión también aprovechó para cargar contra Telecinco, la cadena en la que trabajó durante mucho tiempo. Lo hizo a través de un directo en Instagram que fue de lo más comentado: “De los personajes de ‘Telemierda’ y ‘Mierdaset’ no pienso nada, lo he desintonizado de mi tele. Yo lo veía porque trabajaba ahí y facturaba, pero no pierdo el tiempo en ver esa basura, hago otras cosas”.

Tras su marcha de ‘Viva la Vida’, Padilla tiene muy claro que no piensa volver a televisión: “La que está viviendo la vida soy yo sin estar en esos lados. Estoy hecha de otra pasta, no valgo para trabajar ahí. Fin. No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva”.

Ylenia despotricando de salvame y de t5 ,si es Ylenia pic.twitter.com/7vyL5YCLwG — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜 (@lebiram34980787) September 7, 2021

Así de rotunda se mostraba Ylenia, que rápidamente se hizo viral por sus contundentes respuestas a sus seguidores de Instagram.