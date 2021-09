Concha Velasco, emocionada, se despide de los escenarios

Gente

Última función

Concha Velasco se despidió anoche de los escenarios en el teatro Bretón de los Herreros de Logroño tras terminar la segunda función de La habitación de María. Al término de la obra, su hijo Manuel, autor de la obra, entregó a su madre un enorme ramo de margaritas de color blanco.

Concha Velasco finaliza su última función acompañada por su hijo Manuel donde recibe una placa conmemorativa de manos de Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño, a 21 de septiembre de 2021. La actriz pone fin a seis décadas sobre los escenarios representado 'La habitación de María', una obra escrita por su hijo Manuel y que le ha llevado a representar por última vez en el teatro Bretón de los Herreros de Logroño

Concha Velasco ha elegido la ciudad de Logroño para su última función “porque me encanta, porque tengo familia aquí, porque es una ciudad preciosa y porque en este teatro yo he tenido éxitos”, aseguraba a Ep antes del comienzo de la obra. “Mis hijos no quieren que haga teatro proque ya veis que tengo dificultades al andar y ellos quieren que descanse un poquito”, justificaba su merecida retirada.

A la salida del teatro, muchos de sus fans la esperaban para mostrarle su admiración, un gesto que la actriz ha respondido atendiéndoles y dándoles cariñosamente la mano. Han sido sus hijos Manuel y Paco quienes la han animado a retirarse antes de que en noviembre cumpla 82 años.