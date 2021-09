Primera entrevista a Concha Velasco tras su retirada: “Lo daría todo por resucitar a Paco Marsó”

Famosos

Concha Velasco se sienta por primera vez en un programa de televisión después de que hace tan solo una semana anunciase su retirada de los escenarios en el Teatro Calderón de Valladolid, su tierra natal. El lugar elegido ha sido la sede de Castilla-La Mancha Media, más concretamente el programa ‘Veinte Conmigo’, espacio presentado por Irma Soriano que a su vez cuenta con colaboradores como Goyo González, la cantante Natalia, Vicente Serrano o Julia Rubio, entre otros.

Irma Soriano entrevista a Concha Velasco FOTO: Castilla-La Mancha Media

La presencia de la actriz en plató ha revolucionado al público presente en el plató, y también a la propia Soriano, quien ha tenido la suerte de entrevistarla durante veinte minutos. Ambas comenzaron hablando de la actualidad y de la reciente retirada de Concha Velasco: “Yo lo voy a dejar todo menos la tele, tú me vas a traer más veces al programa”, desliza la vallisoletana entre risas. “Yo siempre digo que cuando uno se muere pasa toda tu vida por delante en un segundo, eso fue lo que me pasó en Valladolid”.

Concha asegura que “sus hijos no quieren que siga actuando”, pero no por el hecho de estar incapacitada para ello, sino por las giras y todo el tejemaneje que todo ello conlleva: “Antes estábamos dos meses en un sitio, pero ahora tienes que ir un día a Santander, otro a Huelva, y ya no puedo hacerlo... es imposible. Ten en cuenta que voy a hacer 82 años el mes que viene”.

Concha Velasco acude al programa 'Veinte Conmigo' de Castilla-La Mancha FOTO: Castilla La-Mancha Media

La artista ha querido aclarar que aunque ahora está con sus hijos, sus intenciones son las de trasladarse a vivir a Riaza (Segovia) junto a su hermano, quien no atraviesa un buen momento: “Mi hermano lo está pasando fatal porque toda la prensa está allí”. Susana, prima de Concha, también es otro de los familiares que está pendiente de ella en esta nueva etapa: “Yo voy a vivir con la familia, dejad en Paz a Paquito y a Manuel”, sentencia.

Haciendo honor a su peculiar sentido del humor, la protagonista tiene claro que va a vivir un año más porque “a los 83 años no voy a llegar”, dice en tono jocoso pero convencida de sus palabras. ‘La chica ye-ye’ hace balance de su extensa y exitosa trayectoria profesional y ha explicado en el programa manchego lo que realmente le ha hecho feliz: “Mi trabajo y mis hijos han sido y son mi felicidad. El día que nacieron tuve la misma sensación que cuando me aplauden en un escenario”.

Para concluir, y centrando la entrevista en los hombres que han pasado por su vida a lo largo de más de seis décadas, Concha Velasco asegura que ha habido un hombre que la ha rechazado: “Pues Paco Marsó me rechazó... Lo que daría por resucitarlo porque era tan simpático tan guapo. Yo lo que quiero tener a mi lado en los últimos años de mi vida es gente buena y cariñosa”, concluye.