Concha Velasco dice adiós esta noche a 60 años de exitosa carrera teatral

Retirada

Esta noche será una de las más tristes en la vida de la genial Concha Velasco. Cuando se suba al escenario del teatro Bretón de los Herreros de Logroño para interpretar la función “La habitación de María”, quizá no sea consciente en toda su inmensidad de que será la última aparición teatral de su vida. Conociéndola, seguro que derrama algunas lágrimas y que los aplausos serán atronadores.

Se va de las tablas pero se queda en la memoria histórica y el emotivo recuerdo de sus miles de seguidores. Nos dicen que la veterana actriz se marcha con pena, pero con el convencimiento de que su cuerpo y su mente necesitan un merecido descanso. Son sesenta años de teatro en sus venas, de éxitos y aplausos, y algún pequeño fracasó por invertir sus ahorros en una producción equivocada.

La actriz Concha Velasco en la presentación de La habitación de María, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla. FOTO: Javier Zorrilla EFE

Como ya contamos en esta web, han sido sus dos hijos, Manuel y Paco, quienes la convencieron para esta semi retirada, porque la Velasco seguirá interviniendo en películas y programas de televisión. No quiere irse del todo, eso no entra en sus propósitos. Una vez me dijo que “el día de mi jubilación será el más triste de mi vida”.Su cara pasó de la alegría a la tristeza en un segundo. Y la entendí perfectamente. Que este adiós apresurado sea tan solo un hasta luego.