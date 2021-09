Exclusiva: María Jesús Ruiz podría perder la patria potestad de su hija pequeña

Gente

María Jesús Ruiz lleva jugando con fuego hace mucho tiempo. Agotó la paciencia del padre de su hija pequeña por la continua, ilegítima y reiterada exposición de la menor. Julio Ruz obtuvo la “Guardia y Custodia” de la pequeña en una sentencia que dejaba en evidencia a la madre. El juez constató que el padre le daba la estabilidad que necesita para su educación. El informe psicosocial no ofrecía dudas, la hija en común no advertía las continuas e injustificadas ausencias de la madre que, además, no se mostraba autosuficiente ni capacitada para el cuidado diario de la niña. El padre mostró voluntad y demostró total predisposición para la atención cotidiana que precisa un menor. María Jesús Ruiz recurrió el auto pero fue ratificado y tendría que esperar unos años para intentar obtener la custodia compartida o total. La miss España se queja de la situación y reivindica en sus redes sociales lo que ella considera una decisión judicial injusta pero su actitud no solo contradice sus lamentos sino que están derivando en algo mucho peor. Julio Ruz va a solicitar que le sea retirada la “Patria Potestad” sobre la hija que tienen en común.

Julio Ruz ha emprendido distintas acciones judiciales contra los medios que han difundido imágenes de la hija que tiene con María Jesús Ruiz. La mayoría tienen como origen las redes sociales de la ex Miss España. María Jesús Ruiz no solo incumple los deseos y acuerdos a los que llegó con el padre de la pequeña sino que ningunea la ley de Protección del menor. Julio vela por la intimidad de su hija y María Jesús la expone obteniendo un poco ético rédito económico de la exposición de sus hijas. En la última sentencia ganada por Julio Ruz, María Jesús acudió como testigo de la parte demandada. María Jesús respondió a un atónito Fiscal que no entendía la irresponsable y caprichosa actitud de la madre que reconoció en sede judicial sin pudor alguno que la exposición de sus hijas en redes sociales le ayudaba a obtener trabajos en productoras y cadenas de televisión. En la sentencia judicial queda claro que la actitud de María Jesús Ruiz es ilegítima puesto que la publicación de una imagen de la menor no basta con la autorización de la madre sino que exige el permiso de ambos progenitores. Hace hincapié el auto en que además es el padre el que tiene la guardia y custodia de la pequeña y demuestra que defiende y vela por los derechos de la pequeña mientras la madre los descuida.

Cinta Gil Silgado, Gil Silgado, María Jesús Ruiz y su pareja Curro FOTO: Gtres

En ese extracto de la sentencia está la clave de quién puede velar, educar a proteger a los hijos adecuadamente. La contundente sentencia será, paradójicamente, el pilar en el que se basa Julio en la demanda para obtener la “Patria Potestad” de la hija que tiene con María Jesús. La demanda que está acabando de redactar su equipo jurídico será presentada en los próximos días. El descuido por parte de María Jesús en la paga de las cuotas mensuales de la pensión alimenticia así como distintas denuncias por parte del padre al incumplir los horarios de recogida y entrega de la menor, serán otros de los argumentos de la parte demandante. Curiosamente, en el juicio en el que se dirimió la guardia y custodia de la pequeña, acudieron como testigos las exmujeres de Julio Ruz, madres de sus hijos mayores y con las que mantiene una excelente relación. La situación de María Jesús Ruiz con el padre de su hija menor es nefasta. La hermana de José María Gil Silgado ha emprendido acciones legales contra Curro, pareja sentimental de María Jesús Ruiz, en representación del empresario, por la exposición mediática de la hija mayor de María Jesús Ruiz. La demanda fue presentada el 1 de Julio en Sevilla. Pero la demanda será extendida también a la propia modelo puesto que se comprometió con el padre de la pequeña a proteger su intimidad.

El pasado verano ha sido especialmente prolífico en imágenes de la pequeña junto a la pareja. Incluso en algunos videos que se han aportado en la demanda, la pequeña es conminada a llamar “papá” a la pareja de la modelo. La más que probable sentencia condenatoria contra María Jesús Ruiz, a tenor de la Ley de Protección del menor sería aprovechada por el equipo jurídico de Julio Ruz para dar un paso más en la protección de las hijas de la modelo. Esta es solo la punta del iceberg de acciones legales contra la modelo. José María Gil Silgado, que va recuperándose poco a poco de los problemas de salud que a punto estuvieron con acabar con su vida, ha filtrado que actuará judicialmente contra la modelo por incumplir los acuerdos sobre la privacidad de su hija y las ofensas y desprecios que soportó en su convalecencia.

María Jesús Ruiz y Julio Ruz / Foto: Gtres

El cúmulo de acontecimientos, las reiteradas muestras de irresponsable exposición de sus pequeñas y las declaraciones tanto públicas como en sede judicial que escandalizan a los jueces que protegen a los menores, pueden llevar a María Jesús a perder cualquier responsabilidad sobre la educación de sus hijas. María Jesús busca culpables a la situación que sufre pero ella es su principal y único enemigo…