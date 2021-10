Yolanda Font y Antonio Miguel Carmona, embarazados

Gente

Pareja

Era por abril del 2020, cuando se empezaba a hablar por los mentideros de Madrid, que el veterano político del PSOE, Miguel Carmona salía con la guapa actriz Yolanda Font. Ellos nunca lo han querido confirmar pero se les ha visto varias veces cenando en los restaurantes de moda de la capital. Se conocieron en Radio Inter, donde ella dirigía un programa de cultura y él era tertuliano político. Muchas han sido las apariciones que han habido desde hace más de un año y medio, pero el ahora vicepresidente de Iberdrola y la modelo ya no se esconden. Comparten confidencias, y momentos con sus grupos de amigos. Cuando empezó su relación, se desquitaban de miradas ajenas paseando por las capitales más románticas de Europa y fue precisamente en Viena, donde afianzaron su relación. Carmona, que siempre ha tenido muy buen gusto a la hora de elegir pareja, fue el que se empeñó en el noviazgo, mientras que Font se dejaba querer hasta que consiguió que ella cayera en sus redes. Aseguran a la que escribe que no es una conquista más y que él esta absolutamente entregado a esta relación. Fuentes cercanas a esta enamorada pareja confirman a LA RAZÖN que están esperando un hijo. Fue esta semana cuando se les vio salir muy acaramelados, y confidentes, de la madrileña Clínica de la Luz.

Se llevan algo más de 20 años de diferencia, pero eso para ellos no es un problema. El profesor y tertuliano tiene 60 años y la guapa modelo casi 40. La guapa Yolanda es hija de uno de los rostros más conocidos de la alta sociedad madrileña, la bella Coqui Font, además de actriz, trabaja en la radio y ha hecho sus pinitos como modelo. En el último proyecto que ha trabajado es en «Encerrados», una web serie de 40 capítulos, de cinco minutos cada uno, y que contaba la historia del confinamiento de unos amigos repartidos a lo largo y ancho del mundo: México, España, Estados Unidos, Venezuela, Italia, Japón y Argentina. Font era la encargada de representarlos. Yolanda es una chica del barrio de Salamanca «de toda la vida». Está soltera, vive con su madre y tuvo un largo noviazgo con el torero vallisoletano David Luguillano, al que seguía a la Plaza de toros para verle en acción acompañada de su madre siempre que podía. Carmona, por su parte, está divorciado, tiene tres hijas de su anterior matrimonio, y mantiene una excelente relación con la madre de estas. El ex político nació en el madrileño barrio de Malasaña y trabajaba en el CEU como profesor de Economía antes de ser nombrado vicepresidente de Iberdrola. Es socio del Atlético de Madrid, se declara católico aunque no practicante y, desde que se inició su historia de amor, le aconseja a Yolanda que no hable con ningún medio de comunicación. Prudencia. Por ahora, no hay proyecto familiar y se queda cada uno en su casa y Dios en la de todos. Enhorabuena a la pareja de moda de la capital.