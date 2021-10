Nacho Cano, ideal para ensanchar el centro

Gente

Crónica

La pista central del circo vuelve a llenarse de profetas apocalípticos: el líder del PP dice que «España se encamina a la quiebra, estamos abocados al rescate», y Abascal vaticina que el gafe Casado (sí, le ha llamado gafe) «nunca llegará a la Moncloa». No aclara si por cenizo o por su manía de ensanchar el centro hasta los lindes del rojerío para convertirlo en el primer centro comercial de España, tal que El Corte Inglés, por ejemplo, y así arrinconar a Vox, dejándolo en los mercadillos periféricos. Nacho Cano ha pronunciado una de las frases del mes: «Hasta que he venido yo, los artistas solo podían ser de izquierdas en este país». Ha bajado como un Moisés del Sinaí con las nuevas tablas de la ley: a partir de ahora los artistas podrán ser otra cosa siguiendo su ejemplo y las leyes que predicará. Pueden empezar admirando a Ayuso sin temor a que les llamen fachas. Ahí está Pepe Sacristán, comunista, confesando: «Nunca la votaré, pero mi felicitación a Díaz Ayuso es triple. Chapó para la muchacha». Es un principio. Para llegar más lejos, Casado podría fichar a Nacho para una aproximación al mundo del artisteo, en su mayoría esquivo por tendente a la izquierda socialista y más allá. Hay que mostrarles el centro ensanchado y transversal en el que también caben los socialdemócratas desencantados, como desea García Egea. Ahora que Yolanda Díaz se transfigura en Divina Pastora para recoger los corderitos descarriados del rebaño rojo, Nacho Cano podría ser el elemento aglutinador del centro artístico pepero, al ritmo de «ahí me colé y en tu fiestame planté».