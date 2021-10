Sofía Bono acaba en urgencias tras un aparatoso accidente

Gente

Clan Bono

Sofía Bono ha sufrido un aparatoso percance en su pie derecho a juzgar por las imágenes que ha compartido en su perfil de Instagram La joven de 21 años llegó al centro de salud en silla de ruedas con un apósito en su dedo pulgar y salió con una llamativa venda. En todo momento estuvo acompañada por su madre con quien se hizo un selfie en el ascensor.

Imagen compartida por Sofía Bono, tras sufrir un accidente FOTO: Sofía Bono Instagram sofia Bono

Según dijo Sofía hace tiempo, su madre es “mi motor, mi ejemplo a seguir, la mujer más bella que hay, la única por la que vivo, una superviviente, un modelo de fuerza, optimismo y superación”. Además, señaló que la empresaria era “la mejor madre y amiga que se puede tener, la que me levanta cuando caigo, la que siempre me anima, me tranquiliza y la que da todo por mí sin pedir nada a cambio”.

La hija pequeña de José Bono y Ana Rodríguez fue adoptada en chile en 2001, cuando apenas cumplía tres años de vida. “Tanto Ana como yo cometimos un error enorme al pensar que íbamos a hacer un favor a la niña, porque es la niña la que te hace el favor a ti. Es lo verdaderamente llamativo. La sangre es un cuento chino, emocionalmente soy más rico desde que Sofía está con nosotros”, declaró el exministro en el programa de Bertín Osborne.