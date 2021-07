Sofía Bono presume de novio: así es Borja Gómez, el único yerno del exministro

Gente

A finales del pasado mes de junio se hizo pública la noticia de que Amelia Bono y Manuel Martos ponían punto final a su relación tras trece años de matrimonio. Ella fue la última de los hijos mayores del exministro en separarse de su pareja. Meses antes ya lo hizo su hermano José, que canceló su boda con su novio Aitor en el último momento. Ana, la más hermética de todos, también terminó su amorío con el padre de su hijo, aunque las informaciones que llegan desde su entorno deslizan que mantienen un trato cordial por el bien del menor. Solo Sofía, la benjamina de la familia, parece haberse librado de esta racha de divorcios que comenzó con sus padres en el año 2010.

El exministro José Bono junto a sus cuatro hijos: Sofía, Ana, Amelia y José Jr.

La joven, que cumplirá 21 años el próximo 13 de octubre, es la pequeña de los hijos de José Bono y Ana Rodríguez. El exministro y la empresaria la adoptaron desde Chile, unas raíces que a Sofía le gustaría explorar y descubrir. “Quiero volver y visitar la casa de acogida donde me adoptaron. Mi padre me dijo que iríamos cuando cumpliese 18, pero lo he ido retrasando. Es un viaje que quiero tener muy pensado”, confesó en una entrevista para Vanity Fair. Aunque, junto a su hermana Ana, es la más discreta y hermética de la familia, se mantiene muy activa en redes sociales y, con más de 15.000 seguidores en su cuenta de Instagram, va camino de convertirse en toda una influencer.

Es en sus plataformas oficiales donde se le puede conocer un poco mejor. Sofía vive a caballo entre Madrid y Londres, estudia Diseño de Interiores y Decoración y presume de un estilo de vida al alcance de muy pocos bolsillos. En este momento, es la única de los hermanos Bono que tiene pareja, Borja Gómez Mendo, otro joven de alta alcurnia criado en Jerez y que se define como apasionado de la caza. Se trata del único yerno del exministro, teniendo en cuenta que sus otros hijos disfrutan desde hace poco de una etapa de soltería.

Sofía bono y Borja Gómez disfrutan juntos de las comodidades que pueden permitirse gracias a su abolengo. Tras estrenar una temporada de viajes en Montecarlo, la pareja ha seguido recorriendo el mundo y han pasado por destinos tan demandados este verano como Andalucía o Portugal. La relación del novio de la benjamina con el resto de la familia Bono parece buena, a juzgar por el hecho de que Amelia, la hermana mayor, sigue a su cuñado en redes sociales.