Sara Sálamo te muestra la “señal” que esperabas hoy

Sara Sálamo ha creado una comunidad virtual en redes sociales a la que mima con esmero, y es que además de mostrar sus proyectos profesionales, su día a día junto a sus hijos Theo y Piero y su pareja el futbolista Isco Alarcón, así como sus pensamientos y reflexiones más personales; la actriz ha querido tener un bonito detalle con sus casi 900.000 seguidores.

Sálamo ha mandado un mensaje de optimismo para todos aquellos que el día de hoy necesitaban una “señal”, como ella misma escribe a través de un post. “Cada vez que en mi vida he dado un volantazo brusco, que cambiaría de forma drástica mi futuro y he postergado por miedo, el resultado me ha hecho feliz”, reza la publicación.

“Por si es la señal que esperabas hoy”, escribe junto al post la actriz. Una lección de vida que han agradecido sus fans, que en cuestión de minutos han agradecido las bonitas palabras de Sara Sálamo con más de 5.000 likes.