Sara Sálamo arremete contra los que no defienden la vacunación de futbolistas y arde la red

Después de conocer que el Gobierno finalmente ha dado luz verde a la vacunación de la Selección Española para así poder jugar la competición, tras el positivo en Covid de Busquets; el debate se ha trasladado a las redes sociales. Hay quienes están a favor, en contra y otros como la actriz Sara Sálamo que se pregunta quién tiene prioridad en estos casos.

La actriz ha querido pronunciarse ante la polémica y mediante tuits ha alzado la voz, una vez más para defender a los futbolistas: “¿Las personas con patologías respiratorias no deberían tener prioridad en la vacunación?”.

¿Las personas con patologías respiratorias no deberían tener prioridad en la vacunación? — Sara Sálamo (@SaraSalamo) June 7, 2021

Un tuit que le ha valido varias críticas de sus seguidores que no ven coherente que la mujer de Isco se pronuncie al respecto. “Hija... que vivís a todo trapo y vosotros si os contagiáis podéis estar en vuestra mansión uno en cada punta varios días sin veros...”, le decía un usuario. Pero Sara, ni corta ni perezosa, ha respondido ante esta crítica, de manera muy tajante: “Se me olvidaba que si te mueres por Covid, por tener una enfermedad respiratoria crónica previa, pero tienes dinero… Da igual dejar a tus dos bebés huérfanos, ya que tendrás un ataúd súper súper cuqui”.

Se me olvidaba que si te mueres por covid, por tener una enfermedad respiratoria crónica previa, pero tienes dinero… Da igual dejar a tus dos bebés huérfanos, ya que tendrás un ataúd súper súper cuqui. https://t.co/LLwep2ZGee — Sara Sálamo (@SaraSalamo) June 8, 2021

Una respuesta que se ha viralizado y que posteriormente, y de una manera más sosegada, ha querido puntualizar: “Yo creo que en ningún momento he dicho algo así... Yo intento explicar que están muy expuestos porque en el resto de sectores pueden ir a trabajar protegidos con sus mascarillas y ellos no. Y que eso hace que, yo en particular, lleve meses muerta de miedo”.