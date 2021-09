Sara Sálamo saca las garras por Luis Tosar tras sus polémicas declaraciones sobre ETA

Gente

Aunque han pasado ya diez años desde que ETA anunció su disolución, el dolor que la banda terrorista generó a miles de familias sigue estando muy presente en la sociedad. Fue precisamente ayer cuando se organizaron movilizaciones en diferentes puntos de España para mostrar repulsa ante los movimientos de apoyo a Henri Parot, un terrorista al que se le achaca la friolera de 39 asesinatos, de los cuales 7 eran niños. Ahora, ha sido el actor Luis Tosar el que se ha visto envuelto en una tremenda polémica alimentada en redes sociales a consecuencia de unas declaraciones vertidas en una entrevista con el diario El Correo.

El actor explicó que el entorno y las circunstancias en las que una persona nace, crece y se desarrolla son determinantes a la hora de escoger ciertos caminos, y agradeció haberse criado “en un entorno mucho más calmado y benévolo que Euskadi”. Poco después, Luis Tosar reflexionó: “No podía evitar pensar que, si yo hubiera nacido donde Ibon (un terrorista al que interpreta en su última película) nació, igual estaban las tornas cambiadas”. Más tarde, el periodista le pregunta si podría haber acabado en la banda terrorista ETA si le hubieran influido ciertos factores, y es su respuesta lo que más polémica ha desencadenado.

“Quizás sí. O no. Depende de muchos factores, el entorno puede mucho pero también hay una intención, está en ti. Lo terrible es cuando llega el momento en el que te das cuenta del error cometido y del dolor que has provocado”, señaló Luis Tosar. Aunque el actor no confirma en ningún momento que habría terminado en ETA si hubiera nacido en según qué lugar, sus declaraciones se han malinterpretado y muchos internautas y usuarios de Twitter han promovido una especie de linchamiento mediático contra él a través de las redes sociales, pidiendo incluso que se boicotee su próxima película, Maixabel, que llegará a los cines el próximo 24 de septiembre.

Cuando no vaya nadie a ver las películas de Luis Tosar verás que rápido se arrepiente de sus palabras. — Juanfran Escudero (@JuanfraEscudero) September 18, 2021

Algunos compañeros de Luis Tosar han salido en su defensa, como Sara Sálamo, a la que él también defendió cuando acusaron a la actriz del supuesto bajo rendimiento de su pareja, Isco Alarcón. “Lo realmente patriótico es estar orgulloso de tener actores como Luis Tosar en nuestro país. Siempre en tu equipo. Y no, tergiversar palabras no es un derecho. Así que dejad de tomároslo como tal. Porque es agotador. Para todos”, ha sentenciado la actriz a través de su cuenta oficial de Twitter.