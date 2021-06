Sara Sálamo, amenazada de muerte

Sara Sálamo es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Entre sus títulos destacan “Perdida”, “Brigada Costa del Sol” en televisión y la recién estrenada película “El año de la furia”, de Rafa Russo. Pero, además de su amplia trayectoria en el séptimo arte, la canaria también se ha consagrado como una influencer de referencia, con más de 900.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Por desgracia para ella, no es oro todo lo que reluce, y entre tantas luces también se encuentran algunas sombras propias de la fama.

En los últimos meses, Sara Sálamo ha estado en el disparadero y ha recibido críticas por causas totalmente ajenas a ella. Muchos seguidores del Real Madrid la culpan a ella del supuesto bajo rendimiento que su pareja, Isco Alarcón, estaría mostrando en el terreno de juego. Una muestra de machismo que ella ha denunciado en más de una ocasión. “Bueno, las redes sociales nos consta como son y mucha gente me juzga a mí por el rendimiento que pueda tener mi pareja o no. Es como si yo tengo una secuencia horrible y le increpan a él. Es una cosa muy absurda, muy loca, muy antigua y muy machista que no tiene ni pies ni cabeza y no tiene ningún sentido”, se quejó en “El Hormiguero” ante Pablo Motos.

Isco Alarcón y Sara Sálamo

Por desgracia, la situación no ha mejorado y las críticas han dado paso incluso a amenazas de muerte. Según ha explicado la propia Sara Sálamo en una entrevista reciente, algunos usuarios le han hecho llegar imágenes a través de su cuenta de Instagram en las que posan con diferentes armas. Una estampa muy desagradable que ha llegado a atemorizar a la actriz. “He recibido amenazas de muerte, incluso con fotografías con armas. Muy locas… Me mandaban selfies con armas y diciendo: ‘Te vamos a ir a matar’”, ha lamentado en El Huffington Post.

La canaria sintió entonces que se habían sobrepasado ciertos límites y que los ataques que recibía de parte de ciertos individuos no eran solo insultos “que se quedaban ahí”, así que decidió poner el asunto en manos de las autoridades y acudió a comisaría para interponer una demanda, pero Sara Sálamo no confía mucho en que los culpables acaben siendo castigados. “Mi denuncia se ha quedado en nada”, explica al mismo medio.

El machismo se ceba con Sara Sálamo

Si bien las amenazas de muerte son el máximo reflejo de la violencia que tiene que sufre la actriz en las redes sociales, lo cierto es que también se ha topado con otro tipo de agravios machistas que ha querido reflejar en la entrevista mencionada. Una de las situaciones que más le molesta es que, a pesar de su dilatada carrera como intérprete, ciertos medios siguen refiriéndose a ella como ‘la pareja de Isco’. “Poner que estoy con una persona en primer lugar, no es lo que más me representa como persona”, ha sentenciado Sara Sálamo.