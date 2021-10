Sonsoles Ónega saca “la parte positiva” de la enfermedad crónica de su hijo

Gente

Habla claro

Sonsoles Ónega se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla gracias a su trabajo en ‘Ya es mediodía’. Aunque comenzó como reportera en ‘Informativos Telecinco’, no fue hasta que se le confío presentar este programa cuando su popularidad alcanzó cotas más altas, y desde entonces no ha hecho más que ir in crescendo. Sin embargo, la periodista se muestra muy reservada en lo que se refiere a los aspectos más privados de su vida, aunque recientemente ha concedido una entrevista en la revista ‘Lecturas’ en la que, más sincera que nunca, se ha confesado sobre la enfermedad crónica de su hijo y su relación con el arquitecto César Vidal, entre otros muchos asuntos.

Su hijo, fruto de su relación con Carlos Pardo, de quien se separó el año pasado tras once años de matrimonio, padece diabetes desde que nació, una enfermedad que ha condicionado en buena medida el día a día de Sonsoles Ónega. “Cuando tiene una hiperglucemia, tiene que esperar a comer para que le baje el azúcar, o a la inversa, tiene que comer inmediatamente”, ha explicado la presentadora de ‘Ya es mediodía’ en dicha entrevista. Pero tan positiva como siempre, la periodista también intenta ver la “parte positiva” de esta situación.

Sonsoles Ónega y Alonso Caparrós con sus respectivas parejas, César Vidal y Angélica Delgado, en Las Palmas de Gran Canaria FOTO: @alonsocaparrosoficial Instagram

Sonsoles Ónega ha reconocido que sus hábitos alimentarios han mejorado a raíz de la diabetes que sufre su hijo. “Yo he aprendido muchísimo a evitar los procesados. Estoy agradecida, porque este aprendizaje ha sido una parte positiva”, ha apuntado la presentadora, que intenta aplicar esta positivad a todos los aspectos de su vida, porque “si no, ¿qué hacemos”, se pregunta. De igual forma, también reconoce que tiene momentos “de verlo todo negro y no querer salir de casa”.

Sobre su incipiente relación con César Vidal, el arquitecto con el que sale desde hace un año, ha confesado que están “tranquilos” y “disfrutando mucho”. Más sincera se mostró en unas declaraciones anteriores, en las que señaló que estaban “descubriendo el mundo juntos. Un amor maduro, más tranquilo, con menos expectativas”. Su romance va tan bien que hace pocas semanas disfrutaron de un romántico ‘viaje de parejitas’ hasta las Islas Canarias acompañados de Alonso Caparrós y su mujer Angélica Delgado, aprovechando que ambos presentadores tenían una cita pendiente en la Feria del Libro de Las Palmas para firmar ejemplares de sus respectivas obras, ‘Mil besos prohibidos’ y ‘Un trozo de cielo azul: la verdad sobre cómo lo perdí todo, salvo la esperanza’.