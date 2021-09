El “zasca” de Sonsoles Ónega a Belén Esteban en defensa de Rosa Benito

Gente

Con la pistola cargada. Así volvía Belén Esteban este miércoles a ‘Sálvame’ después de sus vacaciones, con muchas ganas de hablar de lo que ha pasado durante su ausencia, empezando por la existencia de los diarios íntimos de Rocío Jurado, continuando por las declaraciones de Kiko Matamoros en contra de su propio programa y, como no podía ser de otra manera, sin obviar el reciente ingreso hospitalario de Amador Mohedano.

A pesar de no querer entrar en la frase que según María Patiño le dijo el hermano de ‘La más grande’ en su presencia - que “Ortega Cano le daba mala vida a Rocío” - y evitar su apoyo explícito a su compañera y amiga después de que Amador haya negado la mayor, Belén sí quiso mandar un mensaje a Sonsoles Ónega después de que Rosa Benito acusase a ‘Sálvame’ de “meter mierda”. “Le aconsejo a Sonsoles que cuide su plató, no sea que Rosa se lo tire como ha hecho con Sálvame, es una traicionera”, afirmaba mirando a cámara y dejando la pelota en el tejado de la presentadora de ‘Ya es mediodía’, programa en el que la cuñada de Rocío Jurado colabora actualmente.

Rosa Benito FOTO: Instagram

Una pelota que Sonsoles ha recogido este jueves encantada, respondiendo a la ex de Jesulín de Ubrique con una defensa a Rosa Benito que no sabemos cómo sentará a la ‘Princesa del pueblo’. “Belén, me has dejado preocupada. No me puedes decir esas cosas”, comenzaba la periodista, dejando claro su apoyo a la ex de Amador Mohedano con estas palabras: “De Rosa tengo la mejor de las opiniones, no solo conmigo sino con este equipo. Siempre ha sido una mujer fantástica, cariñosa, que siempre ha remado a favor de este programa cuando lo hemos necesitado y cuando no también”. Una defensa clara hacia su colaboradora y un “zasca” en toda regla a Belén Esteban.