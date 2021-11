Los famosos recuerdan a David Delfín en el que sería su 51 cumpleaños

Gente

Recuerdo

Tal día como hoy, nació uno de los diseñadores más prestigiosos de nuestro país. Hoy David Delfín cumpliría 51 años y aunque dejó este mundo hace cuatro años a causa de un tumor cerebral, su familia, amigos y fans más incondicionales no se olvidan de este día tan especial. Por ello han querido felicitar, a través de sus redes sociales al malagueño.

“Feliz cumpleaños amor mío, aunque no te escriba, no sabes lo que te pienso, lo que te nombro, lo que te cuento por si alguien no sabe lo feliz que me hace haber formado parte de tu vida y viceversa, hoy me voy a tomar una copa por ti, por nosotros, anda déjame que hoy yo a ti te colmo de besos, y échame un ojo de vez en cuando”, ha escrito Bibiana Fernández en un post de Instagram junto a una fotografía de ambos besándose.

Otra de sus grandes amigas, Alaska, también ha querido tener un bonito detalle en redes sociales. Junto a una foto de ambos posando con una tarta de cumpleaños, ha escrito el siguiente mensaje: “Esa noche en México estábamos celebrando a la vez el 25 aniversario de Fangoria y tu cumpleaños. Hoy festejamos tu recuerdo, tu llegada a este mundo un 2 de noviembre para hacerlo un lugar infinitamente más bonito y divertido”.

El que fuera su pareja durante varios años, Pelayo Díaz, no lo olvida y como es habitual año tras año, ha tenido su tierno detalle en redes sociales compartiendo un altar con algunas de sus pertenencias. “Todos los días pero hoy un poquito más. Te pienso y te celebro David. Celebro el día de tu cumpleaños porque ese día mi destino cambió. Celebro haberte conocido y haber tenido el lujo de observarte, vivirte y disfrutarte de cerca. De aprender, de crecer, de amar. Hoy te honro con este pequeño altar con sólo algunas de las cosas que te gustaban: El primer libro que me regalaste de tu escritora favorita, otro de Oscar Wilde, cerámica de los años 50, una wood doll de Alexander Girard, algún souvenir de nuestros viajes, un boli “para firmar contratos importantes” (como tú me dijiste), nuestro anillo, un collar de una colección en la que trabajamos juntos, flores, un cigarrillo para que te fumes allí donde estés y una carta cuyo contenido se queda para nosotros. No estoy pasando mi mejor momento, pero aquí seguimos, y aquí sigues. Sigues en cada intento, en cada peldaño, en cada reflejo, en cada diastema, en cada decoloración. Feliz cumpleaños David. Te quiero”, escribe en Instagram.