La oncóloga de Ana Rosa Quintana desvela cómo se encuentra la presentadora

El pasado martes la presentadora de Ana Rosa Quintana anunciaba que deja temporalmente su programa en Telecinco para someterse a un tratamiento, ya que le habían detectado un carcinoma en una de las mamas. Así lo confirmó la comunicadora de Mediaset este martes durante ‘El programa de AR’. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, pero me han encontrado un cáncer de mama”, ha explicado la presentadora.

Un inesperado mensaje que dejó helados a los telespectadores. Han pasado tan solo tres días y ya echamos de menos a Ana Rosa, que centrada en su batalla contra la enfermedad permanece rodeada de su familia y, por el momento, alejada del foco mediático.

Ana Rosa Quintana FOTO: Jesus Briones GTRES

Sin embargo, Chance ha podido hablar con su doctora, la oncóloga Isabel Alonso que, discreta pero muy amable, ha contado cómo se encuentra la presentadora. “Va a salir todo muy bien”, ha asegurado, desvelando el buen pronóstico de Ana Rosa: “Muy bueno, ya lo creo que sí”.

“Le mandamos un súper abrazo, estamos con ella”, ha señalado a dicho medio, confirmando que han cogido el carcinoma muy a tiempo y que la periodista está “muy bien”. “Ella es muy fuerte y estupenda”, ha añadido, sin revelar cuándo regresará a televisión porque es “secreto profesional” pero asegurando que “seguro” que la veremos pronto.