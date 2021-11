Ana Rosa Quintana se retira tras desvelar que le han detectado cáncer de mama: “Sé que voy a curarme”

Egos TV

Momento duro

Ana Rosa Quintana ha sorprendido a toda la audiencia con una inesperada y triste noticia. La presentadora ha abierto ‘El Programa de Ana Rosa’ con el que ha sido su discurso más complicado: “Hoy voy a hablar de mí. Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos diecisiete años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida”, ha comenzado diciendo.

La presentadora de 'El programa de AR', Ana Rosa Quintana FOTO: La Razón Telecinco

“Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama, y aunque está localizado y sin metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia. Necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme”. Cabe recordar que hace dos semanas la protagonista volvió a recordar el cáncer que sufrió hace once años y animó a las mujeres a hacerse revisiones para una detección precoz de la misma. “Es muy importante detectarlo a tiempo porque no es lo mismo superarlo cuando está en una fase inicial como me pasó a mí que cuando ya está más avanzado”. A continuación podréis ver el discurso íntegrego.

Así ha sido el momento en el que Ana Rosa Quintana ha anunciado que deja por un tiempo la televisión para dedicarse a ella misma y curar el Carcinoma que le han detectado en una mama.



Vuelve prontito, @AnaRosaQ. Te echaremos de menos pero sabemos que volverás, y pronto 💗💗💗 pic.twitter.com/NKo4VoRO36 — Diego (@diegobferrandez) November 2, 2021

Una vez concluido este emotivo y delicado momento con el que ha abierto hoy ‘El Programa de Ana Rosa’, la presentadora se ha abrazado a su compañero Joaquín Prat y ha continuado con el programa Patricia Pardo, quien no ha podido evitar las lágrimas por la despedida de Ana Rosa Quintana.

En redes ya son miles los usuarios de Twitter que la han convertido en ‘Trending Topic’ en cuestión de minutos y que, a su vez, han querido dedicarle un emotivo mensaje a la presentadora, independientemente de que comparten ideología y forma de ver la vida con ‘la reina de las mañanas’.

Ana Rosa Quintana ha aninciado que sufre cáncer de mama y que se retira una temporada. Todo mi fuerza a ella y a las que pasáis por ello y sois anónimas #fuckcancer — albert domènech (@albertdomenech) November 2, 2021