El emotivo mensaje de Marta Riesco a Ana Rosa Quintana: “Pronto el sol volverá a tu vida”

La presentadora de Ana Rosa Quintana deja temporalmente su programa en Telecinco para someterse a un tratamiento contra el cáncer de mama. Así lo ha confirmado la comunicadora de Mediaset este martes durante ‘El programa de AR’. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, pero me han encontrado un cáncer de mama”, ha explicado la presentadora.

Un inesperado mensaje que ha dejado helados a los telespectadores, que han mandado toda su fuerza y cariño a Ana Rosa a través de las redes sociales para que se recupere pronto y podamos verla de vuelta luciendo la mejor de sus sonrisas como cada mañana.

También sus compañeros del programa, entre los que se encuentran la reportera Marta Riesco, en el punto de mira tras ser relacionada con Antonio David Flores, ha querido tener un bonito detalle con la presentadora y le ha dedicado un emotivo mensaje en Instagram junto a una foto de ambas. “El adjetivo VALIENTE se te queda corto. Muy corto”, escribe la periodista.

“Pero es que además quiero contaros (espero que no te importe) la clase de persona que eres y el corazón que tienes. Un día que estaba llorando, me abriste las puertas de tu despacho y me dijiste, ‘Marta, ahora te toca ser fuerte. Es hora de ponerte el paragüas y que caiga. En cuanto te des cuenta, dejará de llover. Y no olvides que por muy grande que sea la tormenta , siempre hay un huequito por dónde se deja ver el sol’. Ahora estas palabras tienen más sentido que nunca y soy yo la que estoy segura de que muy pronto el sol volverá a tu vida brillando aún más si cabe”, continúa.

“Mujer, fuerte y valiente, estamos esperándote con los brazos abiertos. Como dice Manuel Carrasco, ‘Mujer de las mil batallas, un pasito más, que sí se puede’. Te queremos AR”. Con este emotivo post Marta Riesco ha querido transmitirle todo su cariño y apoyo en estos difíciles momentos. Unas palabras que seguro agradece Ana Rosa Quintana, a la que le deseamos una pronta recuperación.