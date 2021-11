Pitingo recibe el alta hospitalaria: “Estoy preparado para los conciertos que vienen”

Gente

Buenas noticias

Hace una semana Pitingo hacía saltar las alarmas entre sus seguidores al compartir, a través de sus redes sociales, una imagen desde la cama de un hospital, con una vía puesta y el siguiente mensaje: “Ayer por la tarde me ingresaron en el hospital porque empecé a vomitar y con diarreas a una velocidad tan rápida que me deshidrate en 40 minutos, perdí hasta el conocimiento y tengo bastante fiebre” desvelaba el artista, explicando que le estaban haciendo pruebas para saber qué es y señalando que, afortunadamente, no era Covid.

Y aunque trató de tranquilizar a sus fans, preocupados por su estado de salud, asegurando que se encontraba bien pero que, por el momento tenía que seguir en el hospital: “Me están poniendo a punto, pasando la ITV estupendamente”, decía en un vídeo en Instagram.

Finalmente hoy, el artista ha recibido el alta hospitalaria y así lo ha comunicado a sus fans a través de la misma red social: “Familia ya me dieron el alta y estoy en casita con mi mujer y mi niño, gracias a Dios estoy muy bien y preparado para los conciertos que vienen. Gracias por tantas muestras de cariño, tantos miles de mensajes de ánimo y por tantos buenos deseos. Que Dios os bendiga. Quería agradecer a todo el personal sanitario del Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid, por el trato recibido, por el cariño y por curarme. Os quiero mucho familia”.

Un mensaje que sus fans han recibido con agrado, ya que finalmente sí que podrá actuar este próximo sábado en Sevilla, como estaba previsto.