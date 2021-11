Preocupación por la salud de Pitingo tras ser hospitalizado

Gente

Reaparece

Hace tan solo dos días Pitingo hacía saltar las alarmas entre sus seguidores al compartir, a través de sus redes sociales, una imagen desde la cama de un hospital, con una vía puesta y el siguiente mensaje: “Ayer por la tarde me ingresaron en el hospital porque empecé a vomitar y con diarreas a una velocidad tan rápida que me deshidrate en 40 minutos, perdí hasta el conocimiento y tengo bastante fiebre” desvelaba el artista, explicando que le estaban haciendo pruebas para saber qué es y señalando que, afortunadamente, no era Covid.

“La pena que tengo es que tenía toda esta semana de promoción en Andalucía para el concierto del 13 de Noviembre en Sevilla y no voy a poder hacerla, pero la salud es lo primero”, añadía Pitingo, apenado por tener que cancelar sus compromisos profesionales, pero centrado en superar este duro bache de salud.

Afortunadamente y tras la preocupación por su estado de salud, el artista ha reaparecido en Instagram, visiblemente recuperado, para tranquilizar a sus seguidores y fans: “Me encuentro mucho mejor la verdad, me están poniendo a punto, pasando la ITV estupendamente”, ha revelado con la mejor de sus sonrisas, anunciando además que su gira continúa adelante y el 13 de noviembre reaparecerá con un esperado concierto en el Cartuja Center de Sevilla.

Muy emocionado, Pitingo ha agradecido los “miles de mensajes de cariño” que ha recibido en redes sociales en los últimos días. “Me dais mucha vida, mucho ánimo. Gracias por estar siempre ahí, y que importante es la salud”, ha finalizado, confesando que la deshidratación que sufrió hace tres días ha quedado, afortunadamente, en un susto. Por lo que esperamos poder verlo encima de los escenarios muy pronto.