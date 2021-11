La faceta más desconocida de César Vidal, el novio de Sonsoles Ónega

Gente

Sorpresa

En agosto del año 2019 se dio a conocer la noticia de que Sonsoles Ónega y su entonces marido, Carlos Pardo, habían puesto fin a su matrimonio. La ruptura no fue nada fácil para la presentadora de ‘Ya es mediodía’, tal y como ella misma reveló: “He pasado mi tiempo de no me apetece, he tenido mi duelo de la separación, eso es una realidad. Pero bueno, que la vida nos sorprende...”. Y tanto que la sorprendió, y es que poco después comenzó su relación con César Vidal, el arquitecto del que parece estar muy enamorada y que tiene una faceta hasta entonces desconocida.

César Vidal es uno de los mejores arquitectos y, aunque ahora está especializado en el diseño de centros comerciales, lo cierto es que cuenta con una trayectoria brillante en diferentes ámbitos y cargos. Su currículum se ha hecho público en diferentes medios de comunicación, pero lo que hasta entonces ha pasado desapercibido es la otra pasión de la pareja de Ónega más allá de las líneas y los materiales: la música. Tal y como se puede apreciar en la fotografía, toca la guitarra de forma más o menos profesional, hasta el punto de que ha ofrecido conciertos acompañado de otro guitarrista y un batería, lo que lleva a pensar que forma parte de una banda.

César Vidal, pareja de Sonsoles Ónega, tocando la guitarra FOTO: instagram Redes Sociales

Un lado hasta ahora desconocido y que seguro ha llevado a Sonsoles Ónega a enamorarse más todavía de su nueva pareja, con el que está a punto de celebrar su primer año de amor, teniendo en cuenta que la noticia de su noviazgo se hizo pública en diciembre de 2020. Su relación va viento en popa, tal y como la misma periodista ha confesado en más de una ocasión: “Somos muy felices, estamos descubriendo el mundo juntos. He descubierto otro mundo en el amor. Un amor maduro, más tranquilo, con menos expectativas”. Eso sí, la presentadora dejó claro que, de momento, no piensan ni en pasar por el altar o empezar a vivir juntos.

Viaje de ‘parejitas’

Muestra de lo bien que va su relación es el romántico viaje de ‘parejitas’ que Sonsoles Ónega y César Vidal organizaron a Canarias junto a Alonso Caparrós y la esposa de este, Angélica Delgado. Los cuatro posaron muy felices frente a una de las playas de las islas atlánticas, derrochando complicidad y buena sintonía.

Sonsoles Ónega y Alonso Caparrós con sus respectivas parejas, César Vidal y Angélica Delgado, en Las Palmas de Gran Canaria FOTO: @alonsocaparrosoficial Instagram

Aunque el motivo del viaje era más bien profesional, porque Sonsoles Ónega y Alonso Caparrós tenía una cita pendiente en la Feria del Libro de Las Palmas para firmar ejemplares de sus obras, ‘Mil besos prohibidos’ y ‘Un trozo de cielo azul: La verdad sobre cómo lo perdí todo, salvo la esperanza’, respectivamente; de seguro que también aprovecharon para disfrutar de un tiempo en pareja.