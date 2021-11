Bertín Osborne sobre el Rey Juan Carlos: «Debería volver cuanto antes. A Otegui le hacen la ola y él está allí con los burkas»

Bertín Osborne, como ya hizo en nuestra entrevista, nunca deja indiferente a nadie. Sin pelos en la lengua se mostró ante Nuria Roca esta tarde en «La Roca» (laSexta), donde se «mojó» sobre todos los temas de actualidad, incluso los que rodean a su vida privada. Sin embargo, la entrevista empezaría de la forma más inesperada posible. «Lo que pasa es que me han puesto el micrófono en el culo y se me está clavando. Me lo voy a sacar aquí» interrumpió con una naturalidad pasmosa a Nuria.

La presentadora quiso recordar su fama de conquistador y le preguntó por cómo se ver él con aplicaciones como Tinder, para ligar: “No sé cómo van y no voy a ponerme yo en una cosa de esas. A mí no me hace falta una aplicación, la verdad, vamos a estar claros. Es mucho peor, más impersonal”

La prensa del corazón, unos meses después de su separación con Fabiola, no ha tardado en vincularle con otra mujer: “No he negado nada porque a la chica la conocí hace unos cuantos meses, además iba con una hija mía. La he visto un par de veces y es una niña encantadora. Pero ya está. Todo lo demás son elucubraciones”

El cantante ya ha protagonizado varias polémicas relacionadas con Pablo Iglesias, pero , en cambio hoy ha querido romper una lanza a su favor, aunque tampoco le ha faltado un pequeño zaska: “No me hubiera importado nada sentarme a charlar con él de mil cosas, porque yo creo que algunas sí las tenemos en común. Haría cosas más de izquierdas que las que dice Pablo Iglesias. Si a él no le ha sentado bien que diga esto, que se rasque.

También ha reconocido que a lo largo de su vida le han llegado a contactar hasta cuatro partidos políticos, aunque no se termina de casar con ninguno: «He echado de menos que me llamaran del PSOE, por ejemplo. Le tengo un cariño enorme a Felipe González, me parece un tipazo”. Pero también ha añadido que: «Yo soy muy amigo de Iván Espinosa de los Monteros, de toda la vida. Entonces, me han propuesto cosas».

Pero Bertín ha querido remarcar que en política «no tengo ningún interés. ¿Tú me imaginas a mí, lo que voy a durar yo ahí? Si yo ya para empezar soy antipartidos, a mí me parece que los partidos son los cánceres de toda esta democracia”.

Al mismo tiempo, ha seguido su cruzada particular con el Papa Francisco, con quien está en desacuerdo en varios aspectos: “Yo creo que desde su posición uno no puede hacer política, me parece que ha demostrado claramente que no quiere mucho a los españoles. Las cosas que ha dicho se las debería haber callado, no ha sumado, no ha hecho gracia. Creo que no está en el sitio en el que debe decir las cosas que ha dicho sobre España y los españoles, no tiene que pedir perdón en nuestro nombre por nada. Para empezar, el papa Francisco tendría que pedir perdón por la Inquisición y no lo hace”.

Por último, Nuria Roca quiso preguntarle por su opinión sobre la situación del Rey Juan Carlos: “Este es un país libre, pero hay cosas que se caen por su propio peso. No está imputado en nada, no sé qué hace allí. No sé si lo ha hecho mal, por qué lo ha hecho y con qué objetivos, pero si ha hecho algo mal no estaría de más que lo explicara y si tiene que tener responsabilidades que las tenga, pero que se vaya al exilio... todos sabemos que hay muchas presiones. Otegi, el de Batasuna, se pasea por aquí y la gente le hace la ola, y don Juan Carlos allí en Dubái con los burkas. No me parece una cosa equilibrada”