El precio a pagar de Amelia Bono tras una noche de excesos con un misterioso acompañante

Gente

Diversión

Amelia Bono es uno de los rostros más conocidos del panorama social, y ya no solo por ser la hija de José Bono, quien fuera ministro de Defensa durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sino por su recién adquirida faceta de influencer. En su cuenta de Instagram acumula más de 404.000 seguidores, una cifra que se ha multiplicado en los últimos meses, probablemente gracias al protagonismo mediático que ha acaparado tras su ruptura amistosa con Manuel Martos, el padre de sus hijos. La ‘it girl’ comparte con sus fans los mejores momentos de su día a día, como sus cenas en los mejores restaurantes o algunas reuniones familiares.

Amelia Bono en Tenerife FOTO: @ameliabono Instagram

En esta ocasión, Amelia Bono ha presumido ante sus seguidores de su viaje hasta Tenerife, un paraíso terrenal que cuenta con una temperatura media de 20 grados en pleno mes de noviembre. La hija de José Bono se ha hospedado en The Ritz-Carlton, Abama, un lujoso hotel de cinco estrellas al que no le falta detalle: spa, piscina y unas cuidadas instalaciones que harán las delicias de los clientes. Además, la carta del restaurante es otro de los atractivos del complejo, al que la influencer no ha podido resistirse.

Hotel The Ritz-Carlton, Abama en Tenerife FOTO: Ritz-Carlton The Ritz-Carlton, Abama

Amelia bono ha degustado varias de las delicatesen acompañadas de una copa de vino blanco, todo un manjar para los sentidos cuyo precio ha tenido que pagar al día siguiente. Tal y como ella misma ha publicado en la sección de historias de su cuenta de Instagram, la hermana de José, Ana y Sofía Bono ha practicado algo de ejercicio en el gimnasio del hotel para compensar los excesos de la noche anterior. La ‘it girl’ cuida mucho su figura y ha hecho del deporte y la buena alimentación su mantra a seguir para mantenerse estupenda a los cuarenta años y tras dar a luz a cuatro niños.

Amelia Bono se dispone a entrenar tras una noche de excesos FOTO: @ameliabono Instagram

Misterioso acompañante

Aunque Amelia Bono no ha querido compartir con quién o quiénes ha viajado hasta Tenerife, en sus publicaciones de Instagram se hace evidente que no está disfrutando sola de sus vacaciones en la isla. Un misterioso compañero está fotografiándola y acompañándola en sus cenas, y todo parece indicar que se trata de Fernando Ligués, el hombre con el que sale tras su ruptura con Manuel Martos.

De momento llevan su relación de una forma muy discreta, aunque Amelia Bono sí quiso aclarar que “estamos bien” cuando la prensa le preguntó por su incipiente romance. Como se ha comentado anteriormente, de momento se desconoce si ha sido Ligués quien ha viajado con ella hasta Tenerife, pero de ser así se trataría de una romántica escapada que vendría a demostrar que su amorío va viento en popa.