AMELIA BONO es la REINA de la noche (y de la moda) con este conjunto de flores de ZARA con falda mini drapeada de ‘efecto tipazo’

¿Quién está ya de puente por aquí? Nosotras nos conformamos con irnos un rato de fiesta como hizo anoche Amelia Bono, que ella si que está disfrutando del puente del Pilar. Oye, amigas, quién no se conforma es porque no quiere. Nosotras ya estamos emocionadas pensando que look nos vamos a poner para ir de brunch cuando terminemos de trabajar. ¿Ya lo habéis pensando vosotras también? Pues si aún no lo has decidido, un día más Amelia Bono nos deja un lookazo perfecto de fiesta para copiar. Y todo de Zara.

Y es que para irse de cena este viernes noche, Amelia Bono ha optado por este conjunto de nueva colección de Zara con body estampado de flores y falda mini drapeada de esas de ‘efecto tipazo’ que tanto nos gusta. Y para terminar el estilismo y no morirse de frío con las temperaturas más bajitas de la noche, Amelia ha optado por un blazer negro por encima. Eso sí, porque creemos que está de puente en Marbella, que aquí en Madrid pasaría más frío.

Amelia Bono con conjunto de Zara. FOTO: @ameliabono

BODY ESTAMPADO FLORES (25,95€)

Body estampado. FOTO: Zara

FALDA MINI ESTAMPADO FLORES (25,95€)