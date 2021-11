Pedro Sánchez, Ana Belén y Víctor Manuel, Sabina y Kiko Matamoros, en el último adiós a Almudena Grandes

Gente

Fallecimiento

El pasado sábado, el mundo de la Cultura dio el último adiós a la escritora Almudena Grandes, quien falleciía a los 61 años a causa de un cáncer. Políticos, artistas, periodistas,escritores, presentadores... numerosos rostros, en definitiva se acercaron ayer domingo al velatorio, que tuvo lugar en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, a darle el último adiós a la esritora.

Pedro Sánchez, en el funeral de Almudena Grandes en Madrid. FOTO: JON-ARRILLAGA GTRES

Uno de los primeros en llegar fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Venimos a rendir tributo a la escritora. Habría muchas perspectivas para calificar su trayectoria y aportación vital, pero yo diría que ha sido una mujer comprometida con la palabra, con nuestra memoria y con su país”, ha señalado a los periodistas congregados en la puerta.

También Meritxell Batet, ha dedicado unas emotivas palabras a la autora. Con dolor, ha confesado que “es un día muy triste. Personalmente lamento muchísimo esta muerte precipitada de Almudena Grandes. Es una gran pérdida para una generación que la tuvo de referente, que es un referente como escritora pero también como mujer, como una mujer muy comprometida con su país, con su sociedad y la verdad es que la vamos a echar muchísimo de menos”.

La ministra Ione Belarra y Enrique Santiago, en el último adiós a Almudena Grandes. FOTO: JON-ARRILLAGA GTRES

También Ione Belarra ha mostrado su agradecimiento “infinito” a Grandes “por darnos la capacidad de sentir, de imaginar, de vivir de alguna manera las vidas de quienes lucharon por lo mismo que pensamos luchamos nosotros hoy en día, por la democracia y la justicia social”.

Ana Belén y Víctor Manuel, a su llegada al tanatorio de Tres Cantos. FOTO: JON-ARRILLAGA GTRES

Visiblemente afectados acudían también Víctor Manuel y ana Belén, que han dado el último adiós a su amiga sin hacer declaraciones.

Joaquín Sabina no podía faltar a la despedida de la autora, ya que forma también parte del conocido Club de la Rota, una pandilla de escritores, músicos y poetas, entre los que se cuentan desde la pareja de Almudena Grandes, el poeta Luis García Montero, hasta Joaquín Sabina, Miguel Ríos o Benjamín Pardo. Un grupo conocido por sus reuniones en la ciudad gaditana.

“Eres parte de mi infancia, de mi primera juventud y un motivo de indisimulado orgullo. Siempre fuiste libre y arrolladora. DEP Almudena”, escribió Kiko Matamoros en las redes sociales junto a una imagen de la escritora. El colaborador televisivo y Almudena Grandes eran primos. No tenían demasiado contacto en los últimos años, aunque sí en su infancia y juventud. Kiko Matamoros ha acudido al tanatorio acompañado de su novia, la modelo Marta López.

Kiko Matamoros y Marta Lopez, durante el funeral de Almudena Grandes. FOTO: JON-ARRILLAGA GTRES

Almudena Grandes también ha recibido el adiós y el homenaje de numerosos famosos a través de sus redes sociales.

“No me lo puedo creer, no me lo quiero creer...”, escribía la actriz Aitana Sánchez-Gijón.

Hoy todos tenemos el corazón helado.

“Hoy todos tenemos el corazón helado. Tu ser, tus palabras,tus novelas…te hacen eterna. Gracias por todo lo que nos has regalado. Un abrazo a todos los seres queridos de Almudena Grandes”, escribió vía Twitter el cantante Alejandro Sanz.

“Qué tristeza más grande siento dentro….. Ay! Cuánto me ha cuidado y enseñado. Eterna Almudena Grandes…” fueron las palabras escogidas por Rozalén.