Isabel Torres resurge en redes sociales: “Cuando la vida se ponga gris, ponte un rojo putón”

Hace tan solo unas semanas, Isabel Torres confirmaba los peores presagios. La actriz de ‘La Veneno’ anunciaba en redes sociales que sus médicos le habían dado una esperanza de vida de tan solo dos meses después de que le hayan diagnosticado metástasis del cáncer de pulmón que le detectaron hace año y medio.

“Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans. Y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería deciros cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga”, decía con gran serenidad en el vídeo colgado en Instagram.

Una triste noticia que conmocionaba a sus seguidores, amigos y el mundo de la interpretación. Y es que en cuestión de minutos su muro se llenó de mensajes de ánimo de numerosos rostros conocidos como su compañera de reparto Jedet, Bibiana Fernández o Paula Echevarría.

Pero lejos de abandonar su lucha contra el enfermedad y demostrando su enorme entereza y ganas de vivir, la ganadora de un premio Ondas resurge en redes sociales y, con el brillo especial que la caracteriza, muestra su faceta más guerrera: “Cuando la vida se ponga gris, ponte un rojo putón... un rojo pasión”, escribe la canaria junto a una fotografía en la que posa espectacular con los labios pintados de rojo.

Un post que se ha llenado de miles de comentarios y casi 54.000 likes de sus seguidores que día a día le muestra su cariño y apoyo.