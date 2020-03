Isabel Torres (”Veneno”) padece cáncer de pulmón: “La situación que tengo de salud es muy complicada”

Isabel Torres, una de las protagonistas de “Veneno”, serie que ayer estrenó su primer capítulo en Atresplayer Premium, ha comunicado a través de sus redes sociales que padece cáncer. La actriz ha agradecido a través de Instagram el enorme cariño recibido tras el estreno y ha aprovechado para informar a sus seguidores de la trágica noticia. Isabel Torres ha anunciado que padece cáncer de pulmón con metástasis en los huesos: “La situación que tengo de salud es muy complicada”, explicaba. “Me está dando mucho dolor y muchos problemas”.

Ante el aluvión de elogios que “Veneno”, creación de Javier Calvo y Javier Ambrossi, obtuvo ayer, la actriz explica que ha tardado en responder porque “mi cuerpo no está preparado para hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida”. Asimismo, aseguró que ella no se rinde y que su único objetivo ahora mismo es el de recuperarse: “Me ha venido bien esto del coronavirus para parar e intentar recuperarme de alguna manera con los médicos maravillosos que me están atendiendo”.

Esta semana será clave para su tratamiento, pues el jueves se somete a intervención médica. “Voy a desconectar hasta el jueves, así que recen por mí”, pidió la actriz justificando así su decisión de aparcar su intervención en redes sociales. “Porque si no ‘Veneno’ va a poder conmigo, tengo que cuidarme”, dijo.

De ahora en adelante, siendo un hecho que la serie de Atresplayer Premium ha sido un éxito tanto en crítica como en recepción, la actriz se centra en su propia salud. “Ahora de lo único que tengo que preocuparme es de poder salir adelante para disfrutar de este éxito”, dice emocionada Torres, aprovechando para agradecer a los Javis “por darme esta oportunidad” y para concluir prometiendo que volverá “con más fuerza que nunca”.

Isabel Torres protagoniza junto a Jedet y Daniela Santiago “Veneno” producción original de Atresplayer. Las tres actrices dan vida a Cristina Ortiz, La Veneno, en diferentes etapas de su vida, ya que la serie trata sobre su vida y muerte. De esta manera, mientras que Jedet interpreta a La Venero durante sus años de transición, Daniela Santiago lo hace en la juventud e Isabel Torres en su época adulta.