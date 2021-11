Isabel Torres, intérprete de ‘La veneno’: “Me quedan dos meses de vida”

Isabel Torres, actriz de la serie ‘La veneno’, ha dado un paso al frente para dar la peor de las noticias: sus médicos le han dado una esperanza de vida de tan solo dos meses después de que le hayan diagnosticado metástasis del cáncer de pulmón que le detectaron hace año y medio.

Con gran entereza y serenidad, a pesar del durísimo vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram, ha querido despedirse de su audiencia: ”Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans. Y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería deciros cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga”.

En un directo en su Instagram, Isabel Torres comenta con sus seguidores, cómo se encuentra y el motivo de que desaparezca de las redes sociales. Su lucha contra el cáncer ha sido intensa pero, por desgracia, se encuentra en fase terminal. Los dolores que siente, desde que el cáncer se ha extendido a los huesos, le impiden hacer vida normal y, por ese motivo, ha decidido abandonar las redes: “No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay (…) Decirles que la vida es tan bonita y que hay que vivirla”.

“My last vídeo”

“My last video” (mi último vídeo) es el trágico título que ha escogido para su última conexión con sus amigos y seguidores. La actriz ha querido agradecer a sus seguidores, amigos y a su familia, que la hayan arropado tanto en la enfermedad como en su carrera profesional: “El video es para decirles que les quiero mucho y agradecerles que siempre hayan estado ahí”.

Isabel Torres, que se ha hecho célebre tras interpretar a Cristina “La veneno”, se ha despedido recordando a sus followers lo importante que es disfrutar al máximo de cada instante: “Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conocerles y estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo”.

Tras hacer público este trágico diagnóstico, su muro se ha llenado de palabras de ánimo y cariño, tanto de anónimos como de rostros conocidos. Entre ellos, destaca el amor que ha querido transmitirle en forma de corazones Bibiana Fernández, Paula Echevarría o Amor Romeira que le ha dedicado un emocionado mensaje: “Ay mi Isabel! Eres una guerrera y hasta última hora siempre con tu sonrisa! Te quiero y te mando mucha FUERZA! "