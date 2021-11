De Veneno a Veneno: el mensaje de apoyo de Jedet a Isabel Torres tras anunciar que le quedan dos meses de vida

Gente

Enfermedad

La opinión pública sigue conmocionada a raíz del anuncio de la actriz Isabel Torres de que los médicos le han estimado unos dos meses de vida, incapaces de hacer algo más contra el cáncer de pulmón con metástasis en los huesos que sufre desde hace tiempo. “Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conocerles y estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo”, se despidió la canaria de todos sus seguidores, en un trágico vídeo que dejó helados a sus fans.

Desde que hizo público el desgraciado diagnóstico de los médicos, la actriz ha recibido decenas de muestras de cariño y apoyo de parte de sus seguidores, amigos y demás seres queridos, entre los que se encuentran otros rostros conocidos. Carmen Jedet ha sido una de las que ha querido solidarizarse con Isabel Torres en este complicado momento que atraviesa, publicando en su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que las dos posan juntas y felices. “Todo mi amor para ti”, ha escrito junto a la bonita fotografía.

Isabel Torres y Carmen Jedet FOTO: @lajedet Instagram

Jedet e Isabel Torres hicieron muy buenas migas cuando coincidieron trabajando en la serie ‘Veneno’, basada en el libro de Valeria Vegas ‘¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno’. Las dos interpretaron a Cristina Ortiz en diferentes momentos de su vida y la conexión que sintieron entonces se alargó hasta el día de hoy. Curiosamente, el mismo día que una de las protagonistas anunció que, según sus médicos, le quedaban dos meses de vida, la aclamada ficción de Atresmedia se hizo con el galardón a Mejor Serie en los Premios Fotogramas de Plata 2021.

De momento, Jedet ha sido la única compañera de reparto de Isabel Torres que le ha manifestado su apoyo públicamente, aunque lo más probable es que tanto Los Javis como el resto del equipo se hayan puesto en contacto con ella en privado para manifestarle que estarán a su lado hasta el final.