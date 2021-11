Pepe Navarro e Ivonne Reyes, cronología de una traición

Gente

Polémica

La entrevista que concedió Pepe Navarro a “Sábado Deluxe”, programa al que acudía por primera vez con la certeza genética de no ser el padre del hijo de Ivonne Reyes, está pasando factura al veterano presentador. En una llamada en directo a Sonsoles Ónega para acallar el escándalo, que no ha podido emitirse íntegramente en el programa al quedarse sin tiempo (y que se emitirá hoy), el presentador niega haber traicionado a Ivonne Reyes, y da nuevos y reveladores detalles de lo que ocurrió, realmente, entre ellos.

Uno de los testigos de Ivonne Reyes en su demanda de paternidad contra Pepe Navarro fue su compatriota, el periodista Aurelio Manzano, que se incorporó ayer al plató de “Ya son las 8″ para explicar los motivos por los que Ivonne Reyes y su hijo Alejandro se niegan a hacerse la prueba genética. Según Aurelio, tres años después de que la justicia declarara a Pepe Navarro padre legal de Alex, estuvieron a punto de hacérsela, a iniciativa de Navarro, de forma privada y con el fin de establecer una verdadera relación paterno filial, si se acreditaba el parentesco. Pero, la traición de Pepe a Ivonne y, sobre todo, a su hijo, dieron al traste con esta posibilidad para siempre.

Pepe Navarro y su entrevista inconclusa en “Ya son las 8″.

El periodista venezolano, gran amigo de Ivonne Reyes, había explicado minutos antes que fue “una traición” de Pepe el motivo por el que, ahora, la presentadora se negaba a realizarse la prueba de ADN, como él le reclama. Él le vendió la idea de hacerse de manera privada y sin publicitar las pruebas y, si se confirmaba la filiación, actuar como una familia, relató Manzano, e Ivonne, ilusionada, le creyó. Por ese motivo, y a pesar de que ya la justicia había dictaminado que Pepe Navarro era el padre de su hijo, acudió a varias citas para acercar posturas con su ex pareja. Fue entonces, en uno de esos encuentros, cuando se enteró por un periodista de la mentira: Navarro había conseguido una prueba genética de Alex, a sus espaldas.

“Continuamos con el capítulo de mentiras, mentira tras mentira-así comenzaba la intervención de Pepe Navarro en “Ya son las 8″- Todo lo que ha dicho Aurelio Manzano es mentira. No es cierto que yo quedé con Ivonne Reyes en tres ocasiones, comí y cené con ella, y nadie le llamó durante esos encuentros para advertirla de que, a sus espaldas, habíamos conseguido una prueba de ADN de Álex. Un año y medio después de esa última cena, es cuando mi hija Andrea se hace la prueba, en el 2016. La cronología, en este caso, es muy importante”.

Y es que, según Aurelio Manzano, mientras Pepe trataba de convencer a Ivonne de hacerse la prueba de ADN con su hijo en varios encuentros en privado en el año 2016, en realidad, ya disponía de una muestra genética, que fue obtenida por un detective de un tenedor usado por su hijo, que demostraría que no era el padre. Esta información, según Aurelio Manzano, le llegó a Ivonne Reyes a través de un periodista, Saúl Ortiz, cuando la venezolana estaba cenando con Pepe para acercar posturas. Aunque, los datos indican que no fue exactamente así, se vieron al día siguiente de la reveladora llamada de Saúl. En cualquier caso, en esta partida de póker entre dos maestros del engaño, la cronología, como los faroles, juega un papel fundamental.

Ivonne Reyes

Cronología de una traición.

Durante su intervención en Sábado Deluxe, Pepe Navarro cuenta que se pone en contacto telefónico, por primera vez, con Alejandro en julio de 2015, tras enterarse por su hijo Marco que los niños se han visto en La Moraleja. Alex acepta tener un encuentro con su padre e Ivonne, al corriente de ese primer contacto, escribe el 25 de julio, muy emocionada al presentador: “Alex está muy ilusionado. Si es por el bien de todos.. que fluya-dice refiriéndose a ese primer y esperado encuentro padre-hijo.” Navarro asegura que el fin que persigue es “ahorrar mucho dolor o sumar infinidad de felicidad”.

Pero, finalmente, la cita se cancela y no llegan a verse. El motivo: el mail que envía Pepe a Ivonne, al día siguiente de recibir su mensaje, en el que le plantea su deseo de realizarse las pruebas de ADN a las que nunca quiso someterse. Ivonne, decepcionada, le responde que “es tarde” para eso, que la justicia dictaminó que es el padre del niño, por su negativa reiterada a hacerse las pruebas. Por mail, también le comunica que Alejandro ha decidido no acudir a la cita con Pepe. Durante medio año se mantienen alejados hasta que, el 11 de diciembre, sorprendentemente, Ivonne vuelve a ponerse en contacto con el presentador y le propone encontrarse a solas, para “verle los ojos”, y replantearse la posibilidad de hacer las pruebas.

Así, a finales del 2015, tres años después de ser declarado legalmente el padre de Alex, Pepe e Ivonne quedan a cenar en un discreto restaurante a las afueras de Madrid. La pareja se ve por primera vez tras su batalla legal y el reencuentro es cordial y cariñoso. Aunque Pepe lo niega, Ivonne asegura que, incluso, se besaron. Acuerdan posponer las pruebas hasta que finalicen los exámenes del adolescente, pasada la primera quincena de enero. La comunicación entre ellos se vuelve muy fluida y muestran enorme complicidad, parecen encantados de recuperar esta amistad especial.

En la fecha prevista para realizar las pruebas se intensifican las llamadas y los encuentros. En febrero, se verán en dos ocasiones, con pocos días de diferencia entre ellos y en sitios públicos: el restaurante Tejas Verdes de Alcobendas y La Misión, un local situado en la zona norte de Madrid.

Un día después de descubrir la traición, Pepe e Ivonne se citan

La primera cita tiene lugar el 5 de febrero, un día después de que Ivonne descubra que Pepe ha conseguido una prueba biológica que desmiente su paternidad legal por medio de Saúl Ortiz, quedan a cenar. Ivonne, sabe que tras la invitación de Pepe Navarro solo hay una estrategia para demostrar que no es el padre de su hijo. Calla y le sigue al rollo. Hablan de hacer un negocio juntos, una exclusiva, y acuerdan acelerar los preparativos. Al presentador le urge hacer las pruebas ya que solo le queda un año, hasta el 8 de febrero de 2017, para interponer una demanda de revisión de sentencia ante el Tribunal Supremo. Los dos mienten, seducen y ríen; él no le dice lo que trama a sus espaldas y ella, calla que sabe el resultado de la prueba.

El 8 de febrero de 2016, la revista de nueva tirada, Dicen, dirigida por Saúl Ortiz, llevaba a portada una noticia exclusiva: “Ivonne Reyes contra las cuerdas: Pepe Navarro le pide las pruebas de paternidad”. El 4 de febrero, según confirma Ortiz, día del cierre de la revista, se pone en contacto con la venezolana para contrastar la noticia. Ivonne no se pronuncia sobre el tema porque, según le dice “es cosa juzgada”. El periodista le dice que Pepe tiene ya las pruebas que demuestran que no es el padre biológico de Alex.

A las siete menos cuarto de la mañana del 11 de febrero de 2016, según los mensajes mostrados en Sábado Deluxe, Pepe se comunica con la venezolana: “Llámame cuando puedas, please”. Pero, aunque por lo intempestivo del mensaje podría deducirse que era urgente que hablaran, ella no le contesta hasta pasadas las diez de la noche: “Hola, un poco liada, mañana te llamo”. Algo está ocurriendo.

Así, a las dos de la mañana, Ivonne le escribe un WhatssApp. “Perdona la hora, ya leerás mañana. Han sacado unas declaraciones que nos las he dicho yo, llevo una tarde movida, hablando con Alex para no tener problemas, y lamentablemente, esto nos aleja más de todo lo hablado, ya Alex se está pronunciando y nada le hace gracia.”

El 11 de febrero, el día que todo cambia entre Pepe, Ivonne y Alejandro

Sólo ellos saben si se vieron ese día y lo que ocurrió. Pero ese día marca un antes y un después en la vida de esta nueva familia por imperativo legal. Lo único que está claro, a la luz de los mensajes que intercambiaron entre ellos, es que ese día, el 11 de febrero, madre e hijo tuvieron una conversación importante, relacionada con Pepe Navarro, que les llevó a desistir de realizarse las pruebas genéticas.

La discusión provoca que Ivonne deje de hablar con su ex amante. Ya ha salido a la luz que Pepe estaba dispuesto a hacerse las pruebas y la negativa de Ivonne a facilitarle las cosas. El tema es la comidilla de los programas de corazón. Durante una semana y, a pesar de los intentos de Navarro de contactar con ella, no mantienen ningún contacto. Pepe está desesperado, le urge, por plazos legales, que Ivonne acepte su propuesta de someterse a la prueba de filiación. Pero ella y Alejandro, han cambiado de idea. Así se lo comunica la azafata de “El Gran juego de la Oca” a Pepe, el 16 de febrero, a través de un WhatssApp, después de días de silencio: “Pepe me vino muy bien el escándalo que se quiso montar....Ha estado bien haber hablado, ahora bien, recordemos que hay una sentencia firma, eres el padre de Alejandro, no hay dudas. Lamento que las tengas tú...Si quieres tener contacto con Alejandro, depende de él, si no, pues lo siento de verdad.”

Aunque todo se había acabado, Pepe no se rindió y le advirtió que “esto ya es imparable y que seguiría “adelante”. Tal como prometió, en noviembre de 2016, su hija Andrea presentaba un recurso con el resultado de la prueba de ADN, que no fue admitido a trámite.