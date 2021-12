Olga Moreno da otra oportunidad a Antonio David: “Están muy enamorados”

Gente

Reconciliación

La noticia de que Antonio David y Olga Moreno se habían separado levantó mucha polémica y dio pie a numerosas especulaciones y elucubraciones, hasta que el propio malagueño confirmó ante la prensa que la ruptura se había producido. “Si querían cargarse un matrimonio, pues lo han conseguido”, sentenció el ex guardia civil, culpando a determinados medios de comunicación del fin de su matrimonio. Sin embargo, desde hace semanas, y tal y como adelantó LA RAZÓN, se viene rumoreando que la pareja podría haberse dado una segunda oportunidad. Concretamente, habría sido la andaluza la que, tras reflexionar un poco, habría dado un voto de confianza al padre de su hija Lola.

Ahora, ha sido Carlos Alba, compañero de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021′, quien ha confirmado que ella y Antonio David “están muy enamorados” y que lo más seguro es que se hayan reconciliado. “Ella lo quiere mucho, cuando habla se le ve. Siempre digo que volverán, se nota y se siente. Son muchos años de convivencia”, añade el cocinero en un encuentro con la prensa. Además, culpa a determinadas voces que “cuentan mentiras de plató en plató” de la crisis que ha atravesado la pareja: “No saben de misa ni la mitad, pero bueno, para ellos lo importante es tener protagonismo en televisión”.

Además, Carlos Alba insiste en que da “por hecho” la reconciliación entre Olga Moreno y Antonio David y recalca “la gran unión” de la familia, un factor clave a la hora de que la andaluza dé una segunda oportunidad al malagueño. Al parecer, el estrecho vínculo que David y Rocío Flores mantienen con la ganadora de ‘Supervivientes 2021′ también habría jugado un papel fundamental a la hora de que las revueltas aguas del clan vuelvan a su cauce.

Antonio David Flores y Olga Moreno en Málaga FOTO: KMJ GTRES

Se trata de una versión que coincide con la que este medio publicó hace solo una semana, en boca de una fuente muy cercana al matrimonio: “La reconciliación se hará oficial muy pronto, ellos han hablado muchísimo en las últimas semanas. Han sopesado los pros y los contras y han escuchando el parecer de Rocío y David, que no quieren por nada del mundo que se produzca una ruptura. No en vano, Olga es más que una segunda madre para ellos. Ha estado presente en sus vidas en el día a día en los más de veinte años que Antonio David lleva con Olga. No se imaginan tenerla lejos…”.

De hecho, fue la propia Rocío Flores la que aseguró en ‘El programa de Ana Rosa’ que seguían siendo “una familia unida”, y tiempo antes dejó claro que haría todo lo posible para que su pequeña hermana Lola “no viva en una familia desestructurada, como David y yo”.