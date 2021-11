Antonio David y Olga resucitan su matrimonio desde cero

Gente

Segundas oportunidades

Una nueva oportunidad, una reconciliación auspiciada por sus hijos. David y Rocío Flores son la clave para que su padre no rompa definitivamente su matrimonio con Olga Moreno. A pesar de los pesares se quieren demasiado y el amor perdona cualquier desafuero.

Una fuente cercana a la pareja, que responde a las iniciales D.A., desvela a LA RAZÓN que «la reconciliación se hará oficial muy pronto, ellos han hablado muchísimo en las últimas semanas. Han sopesado los pros y los contras y han escuchando el parecer de Rocío y David, que no quieren por nada del mundo que se produzca una ruptura. No en vano, Olga es más que una segunda madre para ellos. Ha estado presente en sus vidas en el día a día en los más de veinte años que Antonio David lleva con Olga. No se imaginan tenerla lejos…», detalla.

Puestos en contacto con el mismo Antonio David, no se cierra en banda cuando le preguntamos si su reconciliación está cerca: «En eso estamos, pero he decidido no conceder entrevistas. Todo lo que tenga que decir lo haré desde mi canal de YouTube. No quiero que nada se cambie».

Habla con tranquilidad. Antonio David no se altera en ningún momento. Tiene grandes planes para sus redes sociales y se embarca también en una aventura de «merchandising», con una serie de objetos con una A y una D impresas. O sea, sus siglas. Delantales, tazas, sudaderas, camisetas… que tienen su sitio en el mercado gracias al máximo apoyo de esa «Marea Azul», que le defiende de lo que ellos consideran «injusticias televisivas».

Olga y Antonio parecen haber hecho un pacto de silencio. Ninguno concede entrevistas, aunque se rumorea que han recibido una oferta de cincuenta mil euros por anunciar en exclusiva en una revista su reconciliación. Y se lo están pensando.

Olga Moreno en su 45 cumpleaños y Antonio David Flores por las calles de Malaga FOTO: Fran GTRES

Lo cierto es que hoy por hoy el matrimonio Flores Moreno sigue viviendo bajo el mismo techo. Por lo que le cuentan personas allegadas al ex guardia civil: «Se puede definir como crisis la situación que vive ese matrimonio. Se dieron un tiempo y parece que los dos han entrado en razones. Antonio dio a su mujer las explicaciones necesarias, y ella las ha aceptado. Por aquí estamos seguros de que no habrá ruptura», recalca.

Una de las mejores amigas de Olga, la colaboradora televisiva Marta López, nos dice que «Olga cuando habla de su marido, lo hace con un gran respeto y mucho amor. Me encantaría que volvieran a estar juntos, que no rompan su matrimonio. Hablé con ella a principios de semana y la encontré muy tranquila y muy bien. Duda de la existencia de terceras personas que hayan empañado su matrimonio. Tengo muy claro que no es una mujer de grandes tragaderas, no es de las que perdonarían una infidelidad». Y considera, además, que «ellos no conciben la idea de funcionar como una pareja abierta, ni lo son ni lo fueron nunca», zanjando así cualquier idea peregrina. No quiere hacer más confidencias, por una sencilla razón: «Olga es mi amiga y yo no traiciono a las amigas. Me ha contado muchas cosas, pero me las quedo para mí».

Una actitud parecida a la que nos expresa uno de los íntimos de Antonio, el ex bailarín Ernesto Neyra. Incluso llegaron a publicar que Antonio se escondía en el amplio chalet que del que fuera marido de la desaparecida Carmina Ordóñez posee en una urbanización cercana a Sevilla. Neyra se sincera con LA RAZÓN. «Hace dos días hablé con Antonio David, pero fue una conversación muy escueta en la que dialogamos sobre cosas nuestras. Y no voy a contar nada, no voy a vender a un amigo. Pero, sí, a mí me gustaría que se reconciliara. Además, hay unos niños por medio… Y no me voy a pronunciar más, es un tema muy delicado. Yo le apoyaré siempre, tome la decisión que tome. Porque es un amigo al que quiero mucho. Lo mejor es que todo el mundo sea feliz, ¿no?», desliza.

El reportero Omar Suárez, que ha investigado a fondo el tema que nos ocupa, asegura que «lo que tengo muy claro es que esa pareja sigue viviendo en la misma casa, bajo el mismo techo, no sé si será por una estrategia judicial, pero esa es la realidad».

Lo cierto es que Flores y Moreno no han roto lazos definitivamente. Hace unos días se les veía juntos en Madrid, al lado de Rocío Flores, en un evento organizado por un amigo común. En ningún momento se separaron e hicieron gala de estar muy bien avenidos.

La hija de Rocío Carrasco está luchando más que nadie para que el matrimonio de su padre se recomponga. Pues bien, la hija de Rocío Carrasco deja bien clara su postura, y clama a los cuatro vientos que desea que la familia tan unida que, aparentemente, forman no se rompa nunca.

«Olga y mi padre se quieren con locura. Están hechos el uno para el otro. Ojalá que se produzca la reconciliación. Mis hermanos, David y Lola, no han notado apenas el menor cambio, porque sigue habiendo vida familiar, y mi padre y Olga siguen viviendo bajo el mismo techo...».

Rocio Flores y Olga Moreno antes de que la mujer de Antonio David partiese a Honduras FOTO: G3 GTRES

Unas disquisiciones que se corresponden con las de la misma Marta López: «Mi percepción es que Olga ama a David, le ha amado siempre y le respeta muchísimo», desliza a este medio.

Ro y David lo pasaron muy mal cuando su padre reconoció que su matrimonio hacía aguas, dando a entender que se había separado de Olga. La hija del ex tertuliano de «Sálvame» hace de tripas corazón y recuerda que «la noticia nos pilló descontrolados, lo vimos todo muy negro, pero ahora, paso a paso, estamos interiormente mucho mejor».

Que se sepa, los únicos ingresos que entran en la casa de Olga y Antonio son los que consiguen con las ventas de la tienda de ropa que Moreno tiene en el centro de Málaga. El canal de YouTube de Antonio está en sus comienzos y es una apuesta de futuro. Tiene unos setenta mil suscriptores y una media de doscientas mil visitas, pero aún no ha entrado en la fase de rentabilizar la audiencia. La intención de Flores es potenciarlo con nuevos contenidos y la colaboración de amigos periodistas, que intervendrían en tertulias semanales. Es una idea a corto plazo y pronto veremos los resultados. Sin duda, una buena fuente de ingresos. De momento, este medio puede corroborar que Antonio David se ha puesto en contacto con profesionales que desempeñan sus funciones en distintos medios de comunicación. Todos tienen un nexo común: no tienen nada que ver con Mediaset. Habida cuenta del contencioso que mantiene Flores con dicho emporio empresarial.

No es su intención montar una «marea azul periodística», sino una tertulia en la que se discutirán temas de actualidad. Ya sean de índole social como «corazonera». Sin tabúes ni cortapisas. Antonio está, nos revela uno de sus amigos, «muy ilusionado con este proyecto, ve que su canal empieza a funcionar muy bien y que la cantidad de visitas crece día a día. Potenciarlo es algo necesario, porque cree honestamente que puede ser una veta de negocio»

Es un trabajo que puede realizar desde su propia casa, lo que le permite pasar más tiempo con los suyos, aunque las visitas a su abogado en Madrid se hayan convertido en inevitables.