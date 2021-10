El grito de Rocío Flores por salvar el matrimonio de Antonio David y Olga Moreno: “¡Basta de intentar romper mi familia!”

Gente

La revista ‘Lecturas’ ha sorprendido hoy a buena parte de la opinión pública al anunciar en su portada que Olga Moreno y Antonio David Flores se han separado tras más de veinte años de relación. El mismo medio va más allá y asegura que la familia ya estaba al tanto de esta decisión, aunque desde el círculo íntimo del clan han confirmado a LA RAZÓN que se han encontrado con la noticia esta misma mañana, sin que nadie les hubiera puesto en aviso. Además, entre las páginas del medio se desliza que el fichaje del malagueño por ‘Sálvame’ habría sido el detonante que ha hecho saltar por los aires su matrimonio.

Al parecer, el llamado “autobús de mujeres” que se presentó en el plató del magacín de Telecinco asegurando que habían tenido un affaire con Antonio David Flores a espaldas de Olga Moreno habrían hecho mella en su matrimonio, y desde entonces arrastran una crisis que, por lo visto, no han sido capaces de superar. En su día, fue la propia Rocío Flores la que dio un paso al frente para defender a su padre e intentar salvar su relación con la que todavía hoy es su esposa: “Basta ya de intentar romper mi familia. Llevamos 20 años sufriendo y 20 años apostando por estar juntos. ¡Basta ya!”, clamó entonces ante las cámaras de ‘Sálvame’.

Por aquel entonces, Rocío Flores rompía una lanza a favor de su padre y negaba en rotundo las afirmaciones que llegaban desde el programa donde trabajaba Antonio David. “Si todo esto fuese verdad habría salido mucho antes, que no me cuenten películas e historias. Que tenga que estar en mi casa Olga destrozada y mi padre con el alma partida... No estoy dispuesta”, sentenció, a lo que poco después añadió: “La que me duele es la que esta ahí arriba, que es la que me ha criado, le pese a quien le pese, y el que está ahí es el que más me quiere. Este daño gratuito no se lo merecen. ¿Un matrimonio de conveniencia? ¡Qué me lo digan a mí! El amor, el cariño y el respeto que tiene esta pareja no hay dinero que lo compre”.

El mayor temor de Rocío Flores

En aquella intervención, la joven manifestó el miedo que sentía de que su familia se rompiera a consecuencia de las supuestas infidelidades que habría cometido su padre, mostrando especial preocupación por su hermana pequeña. “Mi hermana tiene 8 añitos. Me niego a que mi hermana se críe en una familia desestructurada como me he criado yo. Llevamos muchos años de lucha todos juntitos y hemos salido para adelante”, manifestó Rocío Flores.

Por desgracia, un año después, todo apunta a que Olga Moreno y Antonio David Flores no han podido superar ese bache que supuestamente se originó con su trabajo en ‘Sálvame’ y el hipotético harén de mujeres con las que habría sido infiel a su esposa. Aunque de momento ninguno de los protagonistas se ha confirmado, el silencio y la demora a la hora de desmentir la información hacen pensar que, una vez más, el que calla otorga.