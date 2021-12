Así han celebrado Enrique Ponce y Ana Soria el 50 cumpleaños del torero

Enrique Ponce ha celebrado estos días su 50 cumpleaños. Lo ha hecho alejado de las redes sociales, pero la revista Semana publica esta semana todos los detalles de la celebración que el torero disfrutó con su pareja, Ana Soria.

Según publica esta misma revista, la pareja tiene un amor muy consolidado, aunque inevitablemente no siempre están de acuerdo y así se demuestra en las instantáneas que “Semana” publica esta semana. En ellas, se puede ver a Ana Soria con el gesto contrariado, una reacción que Ponce quiso capear dedicándole mimos a su chica.

La almeriense y el torero fijaron su residencia en Almería donde alquilaron una nueva casa y en la actualidad residen allí junto a su mascota. Allí están cerca del mar y de la familia de Ana, a la que ella está muy unida y con la que el diestro mantiene una excelente relación.

Los 50 años de Enrique Ponce vendrán marcados por su vuelta al ruedo en la que probablemente sea su despedida de las plazas además de la salida de su primer trabajo musical. Según adelanta la revista “Semana”, el distro ha creado una sociedad limitada llamada “Oye flaco” con la que podría hacer espectáculos, entre otras cosas, lo que deja ver que Ponce no se conforma con cualquier cosa. Después de grabar un disco con ‘Materia Prima’, lo llamativo es que este está dentro de un cajón y nada más se sabe sobre ello. Está en stand by, por lo que todo apunta a que el derrotero musical no será inmediato, según informa la revista.