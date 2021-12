Miguel Bosé busca pareja en un plató de televisión

Aparte de continuar con su discurso negacionista y atacar a los partidarios de la vacunación anti COVID 19, Miguel Bosé se confiesa “freelance en el amor” y abierto a nuevas experiencias sentimentales. Vamos, que si le sale una buena pareja no le va a cerrar las puertas de su corazón.

Desde que rompió su relación con el escultor valenciano Nacho Palau, al cantante no se le ha conocido otra pareja.

Vive en México, viaja de vez en cuando a España, cada vez menos, y dedica buena parte de su tiempo a defender sus tesis negacionistas.

Miguel Bosé FOTO: Francisco Guasco EFE

En su última entrevista para una cadena de televisión latina, tuvo el mal gesto de referirse a “mis dos hijos”, ignorando completamente a los dos de Nacho. Los cuatro chavales, a pesar de las reticencias de Miguel, se consideran hermanos y están en contacto diario por medio de Internet.

En esa charla televisiva Miguel Bosé ofreció una imagen “devastadora”, demasiado nerviosa, expresiva en exceso y amenazante en demasía. Se queja de que “llevo secuestrado dos años, me han robado mi profesión, pero me he dedicado a componer, antes del verano del 2022 me meteré en el estudio de grabación y a finales de ese año comenzaré una gira”.