Miguel Bosé a Évole, sobre el Covid: “Estoy encantado de ser negacionista”

El pasado domingo se emitió la primera parte de la entrevista que Miguel Bosé concedió a Jordi Évole desde Ciudad de México. En ella, el artista habló de lo divino y de lo humano, y confesó los excesos de una de sus etapas más oscuras, en los años 80, “descubrí la parte oscura que todos tenemos”. “Estoy hablando de todo, drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, hampa...”, una polémicas declaraciones que dieron la vuelta al mundo tras confesar sus excesos con las drogas: “Consumía casi dos gramos diarios, más el fumar, maría, éxtasis...”. Una adicción que dejó hace siete años.

Esta noche La Sexta emite la segunda parte, que ha comenzado tratando el movimiento negacionista del que el artista se hizo abanderado durante la pandemia. “Soy negacionista, estoy encantado y lo llevo con la cabeza bien alta”. En cuanto a las críticas “insultos, denigraciones y mofas” recibidas por ello, Bosé tiene una postura muy clara: “Te puedo asegurar que si en algún momento hubiese hecho caso al ‘qué dirán’, jamás hubiese tenido la vida que he tenido ni la carrera que he tenido, ni hubiese sido nunca nada”.

El 4 de mayo de 2020, Pedro Sánchez anunció el compromiso de España con la Alianza para las Vacunas (GAVI) contribuyendo con 50 millones de euros a esta iniciativa con el fin de ayudar a vacunar a 300 millones de niños en los próximos cinco años, como medida para vencer al virus. Una medida que fue criticada públicamente por Miguel Bosé y por el que recibió “bullying” en redes sociales, como él mismo asegura. “Ahí empieza el ataque. Vino de varios lados: de partidos políticos y de farmacéutica”.

Durante años, Miguel Bosé se significó a favor del PSOE, un partido al que “jamás votaría” en la actualidad, y es que según confiesa, “con la edad me he vuelto más lúcido”. “Ahora no votaría a nadie. En el panorama político mundial no hay personas que estén a la altura de llevar una democracia ni de pensar en el ciudadano ni en en proyecto como país”, sentencia muy claro, y reconoce que en las últimas elecciones votó “en blanco”. “La España por la que yo aposté, el PSOE al que yo me subí con un proyecto maravilloso con Felipe González... se acabó. Seguí por lealtad, no me arrepiento. Hoy, si llego a tener la información que tengo, no hago eso”, confiesa Bosé.