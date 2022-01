Julia Otero vuelve a la radio: “Llegar hasta aquí no ha sido fácil”

La veterana comunicadora compartió ayer en Twitter la noticia más esperada: su vuelta a la radio. “Mañana vuelvo al cole. Tengo el plumier a punto e inquietud de primer día. A las 15h nos oímos en Julia en la Onda”, ha escrito Julia Otero, haciendo un simil con la vuelta al cole de millones de niños hoy lunes, tras las vacaciones de Navidad.

Julia Otero retoma pues su rutina de trabajo, tras anunciar el pasado mes de febrero que se tomaba un descanso para luchar contra el cáncer que le habían diagnosticado. “Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero hasta los años peores acaban en diciembre. #Bienvenido2022″, ha añadido Otero.

“He superado el cáncer”, anunció feliz la comunicadora el pasado mes de noviembre en Catalunya Ràdio. Sin embargo, quiso ser cauta. “Aunque todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo. Por lo tanto, soy siempre muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena”.

Además, Otero habló entonces de las consecuencias del durísimo tratamiento al que se había sometido por culpa de la enfermedad. “Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos me quedan cuatro en estos momentos”, asumía con humo. Respecto a esto, señaló, “hay cosas muy molestas”, pero aseguró que se eencontraba “bien, viva y con ganas”.

Ya en el mes de noviembre, la periodista se marcó el nuevo año como fecha para volver a su profesión: “Espero que antes de Navidad pueda sacar la cabeza y que a partir de enero ya pueda volver a mi vida normal”.