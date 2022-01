El alegato viral de Julia Otero por la “Prensa seria que no miente”

Julia Otero es la voz dde la experiencia personal y profesional. Tras haber superado con éxito una baja médica por un cáncer, la preesentadora dde “Julia en la Onda” de Onda Cero, volverá pronto, el próximo día 10 de enero, a los micrófonos de su espacio radiofónico y esta semana se sentó con Cristina Pardo en su espacio de laSexta, “Liarla Pardo”.

Los 23 segundos que dura el vídeo compartido por redes sociales ha bastado para poner a cientos de voces a aclamar las palabras de la periodista sobre la propia profesión. “Hay que mentalizar a nuestra profesión porque, claro, hay gente que se llama periodista y miente todos los días”, ha comenzado explicando Otero.

Luego ha vuelto la vista hacia ella misma y el resto de la profesión y asegura que “nosotros no siempre los desenmascaramos […] yo creo que una sociedad crítica y formada es fundamental”. Para finalizar ha querido recalcar que “una prensa seria que no mienta también es fundamental. Y que no confundamos los datos con las opiniones, también”.

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y una de las más sorprendentes ha sido la de Pablo Echenique que asegura que “esto de Julia Otero, en bucle”.