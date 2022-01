Christian Gálvez recuerda el accidente que sufrió tras separarse de Almudena Cid: “La vida me paró”

Christian Gálvez es uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla, y aunque no acostumbra a aparecer en los titulares de la prensa del corazón, el mes pasado el foco mediático se dirigió hacia él a consecuencia de su ruptura con Almudena Cid, la mujer con la que ha compartido su vida durante una década. Ni que decir tiene que fueron momentos duros tanto para él como para ella, y por si una separación no fuera suficiente, poco después el escritor también tuvo que hacer frente a un aparatoso accidente que llevó a la mesa de operaciones del hospital de Getafe.

Ha sido él mismo quien ha revelado este doloroso episodio a través de su cuenta de Instagram. “El viernes 3 de diciembre la vida, por uno u otro motivo, me paró. Jugando un partido de fútbol, caí con torpeza con la mala fortuna de hacerme pedazos la clavícula”, ha comenzado relatando ante sus más de 220.000 seguidores. Pero lo que más dolió a Christian Gálvez fue la pérdida de la camiseta de Toni Kroos, su futbolista favorito del Real Madrid, un regalo de un amigo suyo con la que juagaba aquel día: “Al llegar al hospital de Getafe, me la tuvieron que romper para poder proceder a las pruebas RX y valorar cuándo me intervendrían”.

Pasado el susto inicial, el que fuera presentador de ‘Pasapalabra’ ahora reflexiona y celebra que empieza un proceso de recuperación: “Semanas después, y tras la implantación de 12 tornillos de titanio en la clavícula, comienzo la rehabilitación, estoy feliz y sé por qué tuve que parar”. Además, Christian Gálvez ha recibido un regalo muy especial de parte de su madre: “En el día de su cumpleaños, me ha regalado la camiseta que una vez perdí. He llorado mucho, mezcla de pena y alegría, pero todo gratitud”.

Teniendo en cuenta este bache de salud, y sumado a la ruptura sentimental con Almudena Cid, no parece que Christian Gálvez haya pasado por su mejor racha. De hecho, fuentes cercanas al presentador aseguraron en su día que se encontraba bastante alicaído a raíz de la separación, y de seguro que su aparatoso accidente no ayudó en absoluto a que levantara cabeza. Ahora, el presentador afronta el nuevo año con optimismo y dispuesto a seguir adelante.